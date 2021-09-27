谷歌在歐盟法院挑戰歐盟當局對它開出的43億美元罰單

谷歌周一在盧森堡歐盟法院的第一次聽證會上表示，自己沒有任何的反競爭的實務。此前，布魯塞爾歐盟當局曾因谷歌的安卓操作系統對谷歌處以43億歐元的罰款，谷歌就這一罰款到歐盟法院討說法。

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歐盟指責美國互聯網巨頭谷歌濫用其手機操作系統的主導地位，以建立其搜索引擎和Chrome瀏覽器的霸主地位。谷歌則認為這一指控毫無根據，並要求撤銷歐盟當局於2018年開出的這一43億歐元的罰單。

法新社指出，這一案件是對歐盟競爭事務專員瑪格麗特·維斯塔格(Margrethe Vestager)的一次重大考驗。去年，她在歐盟司法機構對蘋果公司的判決中遭遇慘敗，她曾就蘋果公司在愛爾蘭享受的稅務優惠譴責蘋果公司。

谷歌的律師(Meredith Pickford)周一對法官說：“安卓事實上是一個有關競爭力的傑出的成功的故事。”

谷歌認為，歐盟錯誤地忽略了競爭對手蘋果公司，蘋果公司在其iPhone手機上偏愛使用自己的服務，比如Safari瀏覽器。谷歌的律師說：“我們將要說的是，（......）歐盟當局對蘋果和安卓對抗的這個行業的真正競爭動態視而不見。”谷歌的律師還聲稱，用戶不是必須在安卓手機上使用谷歌的產品，用戶只需點擊一下就可以下載競爭對手的應用程序。

布魯塞爾歐盟當局指責谷歌在安卓誕生初期通過其與手機和平板電腦製造商的合同條款來消除競爭對手。現在世界上80%的移動設備都使用安卓。谷歌可能迫使移動設備製造商預先安裝谷歌搜索引擎，特別是Chrome瀏覽器。