英國限制捕魚許可證，激怒法國

英國周二表示，將在收到的47份申請當中，授予歐盟12份小型船隻在其領海捕魚的新許可證，這激怒了法國。

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法國漁民對英國在退出歐盟後如何控制歐盟船隻進入其水域，感到越來越憤怒。不過，倫敦表示，英國向歐盟船隻發放了近1700份在英國專屬經濟區捕魚的許可證，這已經是“很合理了”。專屬經濟區指的是距海岸12到200英里的範圍，而針對6到12英里這個區域，英國總共發放了117個許可證。根據法國海洋部的數據，包括倫敦先前頒發的授權在內，總共有175個許可證中的100個已發放。

英國政府的聲明寫道：“關於6到12英里的區域，歐盟船隻必須提供捕魚活的動記錄證據”，而且“英國一直在考慮申請長度在12米以下的船隻在該區域捕魚，根據現有證據，我們能夠為47項申請中的12項頒發許可證”。法方稱這類申請總共有87個。其他申請被拒絕，是因為沒有足夠的證據表明這些船隻在2012年至2016年期間，在該地區捕過魚，這是倫敦和布魯塞爾去年達成的脫歐後協議所規定的。另外，巴黎還在等待澤西島對169項申請，和根西島對168項申請的授權回應。

但法國海事部長吉拉丹認為，英國人這麼做，是在拒絕按照英國脫離歐盟協議行事。她說：“英國人不能為了政治目的將法國捕魚行動作為人質”。法國諾曼底，上法蘭西等地區漁業委員會主席均憤憤不平，呼籲“如果需要的話，就用拳頭解決問題”。布列塔尼地區漁業委員會主席表示，他已經為“每四五個月需要圍攻澤西島的想法感到厭倦”。法國漁民們則呼籲禁止英國人下船，減少與之的跨海峽經濟學術合作。法國政府稱，正在考慮這些提議，而最終的裁定方則是歐盟。無論如何，拉芒什海峽的捕魚基本盤沒有變：英國脫歐過渡期結束時，歐洲船隊將不得不在英國水域放棄25%的捕魚量。該過渡期一直持續到2026年6月。