法國據報希望在美歐貿易和技術合作中着手芯片議程

據政治新聞網站POLITICO9月29日報導，隨着歐洲和美國建立一個新的技術聯盟，法國正尋求控制該合作的一個關鍵方面--半導體。美歐貿易和技術委員會首次會議將於當天在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行。

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報導指，但就在歐盟各國政府本周尋求就會議的聯合聲明草案達成一致時，法國阻止了有關微芯片的草案進展，要求歐洲各國政府和美國推遲有關該行業結構性變化的談判。三位外交官和官員告訴POLITICO，巴黎推動的核心是一項計畫，即讓歐盟內部市場專員、前科技公司首席執行官法國人蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）控制關於半導體的跨大西洋討論，因為他試圖爭取時間並為歐盟本土提供更多微芯片生產能力。

在本周的美歐貿易和技術委員會首次會議上，歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）和貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）赴美與美方官員共同主持會議，預計布雷頓則將在未來幾個月負責有關芯片的討論。

報導稱，法國希望“以東布羅夫斯基和維斯塔格為代價，讓布雷頓繼續負責半導體事務”，其中一位不願透露姓名的外交官說。法國的這項努力是在巴黎因華盛頓、堪培拉和倫敦之間達成的新安全協議而失去向澳大利亞出售潛艇的重要合同之後的幾天，該協議引發了法方的憤慨。

布雷頓在上周的華盛頓之行中表達了對美歐關係現狀的疑慮，即在澳大利亞潛艇協議破裂後的幾天，他說歐盟和美國應該“暫停並重啟 ”他們“破碎的”關係。報導稱，這些疑慮已經滲透到歐盟關於匹茲堡會議聯合聲明草案的談判中，因為法國要求美歐貿易和技術委員會將重點放在“短期供應鏈問題”上，而不是更深層次的合作，這將在以後討論。

這一變化將給予布雷頓更大的機會來引導這一進程，到目前為止，這一進程一直由他在歐盟等級制度中的上級；歐委會的執行副主席維斯塔格和東布羅夫斯基斯掌握。

報導認為，這很可能會激起布雷頓和維斯塔格之間的緊張關係，維斯塔格負責布魯塞爾強大的競爭監管機構，從自由貿易和競爭友好的角度處理許多文件，與法國更多的干預主義觀點相左。

根據POLITICO獲得的最新的匹茲堡聲明草案，巴黎正在考慮在2022年春季舉行第二次會議，官員們預計它將提出中長期解決方案，以修復半導體供應鏈。據一位與會者稱，在周一的歐盟大使會議上，法方要求將這一時間點從匹茲堡的文本中刪除，因為它將與法國擔任歐盟輪值主席國的時間相吻合，這可能被錯誤地解釋。相反，巴黎提議說，第二次會議將在明年舉行。

報導稱，法國一直對歐盟官員施加壓力，直到周二，距離美歐貿易和技術委員會首次會議的時間越來越近了。布雷頓的推動是在全球微芯片供應鏈中斷的情況下進行的，這些中斷已經震撼了汽車製造商、電視製造商、遊戲機生產商和電子供應商等行業。

在短期內，歐洲工業界和政府希望從全球半導體製造商那裡談判出更多的芯片，這些製造商正在爭先恐後地跟上需求。但從長遠來看，歐盟也希望通過與美國等合作夥伴在芯片技術和人才的獲取方面進行合作，使其供應鏈多樣化，但也希望通過吸引行業內的冠軍企業在公共支持下建立尖端設施，使芯片製造重新回到歐盟國家內。

這一舉措與巴黎主導的一項更廣泛的運動相吻合，即通過建立自己的科技部門，而不是依賴通常由美國主導的全球科技產業，來加強歐洲的技術主權。法國外交官本周警告說，歐盟不應過分依賴美國來解決其問題，並推動從匹茲堡草案中刪除“相互依賴”的提法，因為據與會者稱，美國對依賴歐洲沒有興趣。

歐盟在過去一年中制定了加強歐洲國家芯片生產的計畫，旨在將其在全球市場的份額從現在的10%增長到2030年的20%。布雷頓負責這項工作，他正與歐洲工業界和政府合作，提出一項數十億歐元的基金，以支持英飛凌、意法半導體和恩智浦等本地芯片設計公司、荷蘭芯片ASML公司以及比利時的校際微電子中心（Imec）、德國的弗勞恩霍夫協會（Fraunhofer）和法國CEA-Leti等領先研究機構。

報導稱，布雷頓還試圖爭取芯片巨頭英特爾、台積電和三星在歐洲建立尖端的代工廠，以減少對主要由台積電經營的台灣工廠的依賴。布雷頓今年至少兩次親自會見了英特爾新任首席執行官帕特·基爾辛格（Pat Gelsinger），討論歐洲國家如何支持這家美國巨頭的承諾，即開設一個新的、最先進的芯片代工廠，其價值可能高達800億歐元。

布雷頓還將於周四和周五訪問韓國，會見韓國國會議員和韓企高管，包括芯片製造巨頭三星的領導層。布雷頓的工業雄心可能在許多方面與美國支持國內芯片生產的計畫相競爭。

華盛頓立法者正在敲定一項名為“美國芯片法案”的新法案，該法案將提供520億美元的資金，以吸引對製造業的新投資，這些資金主要針對對象來自布雷頓希望在歐洲投資的那些企業。

布雷頓還負責歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月早些時候在歐洲議會的年度講話中提出的新的“歐洲芯片法案”。

據布雷頓稱，歐洲的計畫加在一起將達到“歐盟與我們的成員國一起的大致數字”，與美國的520億美元基金相當。他在上周訪問美國時對在線聽眾說，“我們正在討論一個可比較的資金數額”。