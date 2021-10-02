歐洲理事會主席宣布“2022年將是歐洲防務年”

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）10月2日講話宣布，“2022年將是歐洲防務年”。他強調，歐盟領導人必須正視人們對歐洲能否在軍事上保護自己的廣泛懷疑。米歇爾敦促加強歐洲防務能力，並在北約的框架下提升防務合作。

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米歇爾周六齣席了國際查理曼獎頒獎典禮。該獎是1950年起在德國亞琛設立以表揚促進歐洲一體化人物的獎項。獎項名稱來自埋葬於亞琛的查理大帝。頒獎典禮在每年於亞琛市政廳舉行。今年的國際查理曼獎頒給了羅馬尼亞總統克勞斯·約翰尼斯（Klaus Iohannis）。

米歇爾在頒獎典禮上發表的講話正值27位歐盟國家元首和政府首腦將於下周二在斯洛文尼亞舉行的峰會上通過晚餐討論歐洲防務和安全問題。在美國主導的國際聯軍從阿富汗倉皇撤軍之後，對歐洲軍事能力和歐盟成員國之間缺乏協調的長期擔憂最近重新成為政治討論的中心。

此外，美國宣布與英國和澳大利亞結成新的三邊安全協議（AUKUS），使歐盟盟友，特別是法國，感到非常意外，這使美歐局勢一度更加嚴重。但當他在周六的演講中呼籲更大的歐洲戰略自主權時，米歇爾似乎也承認，歐洲的主要力量來源將永遠是其經濟實力，而不是它的軍力。

米歇爾表示，“我們希望減少依賴性。我們希望有更大的影響力，因為我們有價值觀要促進--正如我們剛才所說的，這些價值觀很強大，有利益要捍衛，有公民要保護”。他說，“我們更大的自主權必須建立在兩個戰略支柱之上：社會經濟發展和安全。第一個支柱是經濟和社會”。

米歇爾補充說，“第二個支柱是我們的安全，大西洋聯盟是其骨幹。加強防衛性歐洲意味着加強聯盟。更強大的盟友使北約更為強大。因此，2022年將是歐洲防務年”。米歇爾還直接談到了歐盟成員國之間在“戰略自主權”方面存在的深刻和歷史性的分歧。

米歇爾說，“我們知道，戰略自主，這種表達方式可以有各種內涵，有時也會成為誤解、不理解，甚至可能是懷疑的對象。”他說，“那些贊成更大的歐洲戰略自主權的人懷疑，有時那些看起來更不情願的人想要放慢一體化的速度。而其他人則在更大的授權中看到了削弱我們大西洋聯盟的風險”。

米歇爾說，周二的歐盟首腦晚宴將開始領導人之間的討論，討論歐盟和北約之間新的戰略夥伴關係宣言，並在3月的布魯塞爾峰會上達到高潮。他說，“我們的更大自主權的目標並不新鮮。”他指出，各國領導人以前就贊同這一概念，包括在2019年羅馬尼亞錫比烏舉行的歐盟峰會上。

米歇爾說，“我們將通過投資於我們的說服力和強制力，以及與我們的國際夥伴合作，來保護我們的公民並確保他們的安全。”