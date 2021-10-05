歐盟今開峰會：聚焦中國及其他

面對美國和中國這兩個敵對的超級大國，歐洲的地位是什麼？阿富汗、潛艇危機和默克爾即將離任，都迫使歐盟領導人在周二於斯洛文尼亞舉行的會議上尋求共識靠攏。

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據法新社今天報道說，面對美國與中國，歐盟領導人尋求團結一致。27位歐盟成員國元首和政府首腦預計將於18:00（格林尼治標準時間16:00）在離斯洛文尼亞首都盧布爾雅那不遠的Brdo城堡會面，並在關於擴大西巴爾幹地區的專題首腦會議前夕舉行晚宴。

據一位高級外交官評論說，雖然預計不會有具體的決定，但鑒於近幾個月的動蕩，這是自6月以來歐盟成員國首腦第一次見面。

歐洲理事會主席米歇爾在邀請前往擔任歐盟六個月主席國的斯洛文尼亞開會的信中，呼籲就歐盟在國際舞台上的作用進行戰略討論。

據米歇爾說："歐盟必須變得更具進擊性和更有效。他列舉了阿富汗新局勢，美國、澳大利亞和英國之間宣布的 "AUKUS條約"，該條約引發了與法國的危機，以及與中國的關係。

毫無疑問，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)仍對堪培拉撕毀購買法國潛艇的大型合同耿耿於懷，他將試圖說服他的歐洲夥伴重新聲援巴黎，將歐盟從美國盟友那裡自由解放出來。

據該報道，然而，在歐盟內部，北歐和波羅的海國家敦促謹慎行事，稱堅持維護跨大西洋關係。

據愛麗舍宮強調，這不是一個將歐洲人帶入法美辯論的問題，而是從中吸取教訓和發展歐洲主權。法國說，"如果像什麼都沒發生過一樣，那將是一個錯誤"。

據白宮稱，美國總統拜登在這一事件後基於擔憂而給出承諾，在周一與歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩的電話交談中，拜登將歐盟尊重為 "根本夥伴"。拜登還表示支持巴爾幹國家入盟。

法新社說，潛艇事件發生在8月美軍從阿富汗混亂撤離的幾周後，潛艇事件重新開啟了關於歐洲自力的辯論。建立一支由5000人組成的歐洲快速反應部隊的問題已經討論了幾個月，最近的阿富汗慘敗使這個辯論重新擺上桌面，批評指眼下凸顯了歐洲舊大陸的軍事缺陷，而法國則在辯論中發揮了推波助瀾的主導作用。

移民問題也可能被提上議程，因為歐盟希望避免像2015年那樣有大量難民湧入歐洲，而這種情況迄今尚未發生。9月初，歐盟各國內政部長承諾支持該地區各國接收那些逃離重掌政權的塔利班的阿富汗人。

據該報道，這將是德國總理默克爾（Angela Merkel）的最後一次峰會之一，她是歐盟過去15年的核心人物。目前德國開始了立法選舉後艱難的談判，試圖組建一個新政府。默克爾謹慎的親美策略迄今為止一直佔主導地位，但默克爾的離開為其他領導人，如馬克龍先生、意大利的馬里奧-德拉吉和荷蘭的馬克-呂特，留下了發揮作用的空間。

對於中國這個德國強大產業所覬覦的市場，默克爾主張致力於實現和解，但在人權問題緊張的背景下，布魯塞爾和北京於2020年底達成的投資協議被無限期中止。

據法國總統府稱，晚宴的另一個主題是 "能源價格的上漲"，這是西班牙、希臘和波蘭等幾個歐洲國家關注的問題。預計歐盟委員會將在下周對這一令人擔憂的社會危機提出短期解決方案，並在10月21日至22日的歐盟峰會上進行更深入的討論。

法新社說，新冠疫苗的反對者已經計畫在周二的歐盟27國會議上表示立場，宣布下午在盧布爾雅那舉行抗議活動。