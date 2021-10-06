意大利反對教會中的性虐待的鬥爭仍路途漫長

法國揭露教會中性侵與性虐待嚴重問題震撼社會以及天主教世界。天主教教皇方濟各周二對法國教會性虐待問題Sauvé委員會披露的 "駭人聽聞的現實 "表示 "無比悲痛"。不過，意大利天主教仍保持沉默。評論稱，意大利反對教會中的性虐待的鬥爭仍然是一個漫長的過程。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，雖然已經建立了聽取受害者意見的機構，但在意大利，性犯罪問題在很大程度上仍然是禁忌話題，要提高革命性的文化認知層面的改變是非常困難的。像教會虐待問題獨立委員會（Ciase）那樣的工作似乎還沒有開始。

該報道稱，弗朗西斯科-紮納爾迪（Francesco Zanardi）小時候曾被牧師虐待過，他是L'Abuso網絡的主席，這是意大利戀童癖牧師受害者的主要協會。他仔細閱讀了法國索維委員會的結論，但他認為要推動意大利動作起來還有很多事情要做。他說："我們在意大利仍在等待一個委員會來調查教會。意大利確實是在採取行動方面最落後的國家之一，但這可能是因為我們國家裡駐有梵蒂岡！"。多年來，弗朗西斯科一直在感嘆意大利天主教會缺乏有效處理戀童癖犯罪的意願。

對於教會歷史學家Massimo Faggioli來說，要求意大利也像法國那樣處理教會中的性醜聞這一令人痛苦的問題遠非必然，因為意大利社會還沒有準備好。"在意大利，很難想象會有一個像Sauvé委員會那樣的機制。我們的起點不一樣。他說："第一，就是意大利的媒體缺乏進行深入調查的勇氣，第二，也就是政治、司法和警察方面都缺乏膽量，在意大利，當局總是不願意處理性虐待案件。”

據該報道，然而，意大利教會並沒有無所事事。許多教區都建立了一個與全國聯網的傾聽投訴機制。兩年前，意大利主教會議甚至發布了打擊性虐待禍害的 "指導方針"。但意大利還遠遠沒有像法國那樣建立一個委員會，在教會世界之外，能夠將幾十年的虐待和痛苦曝光。