新冠病毒：俄羅斯頭一次記錄一天病死超過900人

俄羅斯今天首次在24小時內記錄了900多例新冠肺炎病毒的死亡病例，由於疫苗接種緩慢，疫情加劇，迫使一些地區推出衛生許可證。俄羅斯中央政府聚焦經濟局勢，把要不要推行疫情措施的決定權下放給地方政府。不過，俄羅斯民眾普遍不對國產疫苗抱信任感。

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法新社今天引述俄羅斯政府官方的的每日報告，在過去24小時內有929人死於新冠病毒，這是一個新的記錄。同日，當局還記錄了25133名感染者。

政府的統計是基於對新冠病毒死亡的非常嚴格的定義，到目前為止有212,625人死亡，使俄羅斯成為歐洲失去親人最多的國家。

據該報道，但真正的死亡人數可能要高得多。俄羅斯衛生研究所的統計報告說，7月底就有超過35萬人死亡。

自6月中旬以來，俄羅斯一直受到傳染性更強的德爾塔病毒變種的嚴重打擊。最近幾周，新的死亡和感染人數一直在持續上升，經常打破每日記錄。周三，首都莫斯科記錄了3,589例，該國第二大城市聖彼得堡（西北部）記錄了2,187例。

為了維護脆弱的經濟，自2020年春天以來，政府沒有出台任何強有力的全國性措施，如遏制措施，以阻止病毒的傳播。

據克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三表示，回到完全遏制的狀態是 "完全不可取的情況"。克里姆林宮通常維護中央集權，首先關注的是維護經濟，克里姆林宮認為應由地區當局來做決定是否採取疫情措施。

俄羅斯民眾普遍關注疫情措施，10月在六個地區重新推出了健康證，去餐館或去文化或體育活動的場所需要健康證。

然而，在莫斯科生活還在繼續，在交通工具、商店和電影院里戴口罩的情況被形容是隨心所欲。在法新社採訪的居民中，有泰然處之者，也有聽天由命的。

據管理控制人員葉卡捷琳娜-斯穆爾斯卡婭（Ekaterina Smoulskaïa）說，"我們無法控制時間：我們活着，但都會死去，" 但她還是建議每個人，"無論是否接種疫苗"，都要 "加強免疫系統"。

52歲的送貨員謝爾蓋-諾維科夫（Sergei Novikov）認為，莫斯科的情況 "尚不嚴重"，但他擔心那些 "衛生系統不如首都的地區"。

俄羅斯感染率的上升也是在公眾對俄羅斯開發的疫苗不信任的背景下發生的。根據專業網站Gogov的數字，目前只有不到30%的俄羅斯人完全接種了疫苗。