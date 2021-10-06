歐盟議會今表決大西洋兩岸關係決議案 歐美還堅如磐石？

近期以來，法國與美國的關係陷入了緊張，原因是美國簽訂奧庫斯（澳大利亞-美國-英國）安全夥伴關係不僅冷落法國，更使法國失去了與澳大利亞的一份重要潛艇合同。而且時值盟軍從阿富汗的撤離混亂引發批評。歐洲議會應在今天對一項大西洋兩岸合作決議進行表決。此前，歐盟議會星期二對該問題進行了辯論。一種共識是歐美合作無疑，但歐盟應當自主並捍衛歐洲權益。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，“我們在與美國的關係上決不能天真。”這是10月5日星期二辯論的報告作者，克羅地亞社會民主黨人托尼諾-皮庫拉所表達的願望。

而負責與北約關係的代表團副主席、中間派的歐洲議會議員納塔莉-洛伊索說，“歐盟必須在戰略自主權問題上取得進展。"據納塔莉-洛伊索指出，“歐洲議會的各政黨之間已經形成了非常強烈的共識，要在外交政策、國防和經濟關係方面應有歐洲的戰略自主權。不過，這並不意味着我們要背棄美國，當然不是。美國是我們的第一盟友。但這確實意味着我們有合法的歐洲利益需要捍衛，而且在必要的時候要自主地捍衛。"

大西洋兩岸關係報告草案重申了議會對強有力的跨大西洋關係的支持。法國社會和生態左派代表團將投棄權票。據議會外交事務委員會成員Raphaël Glucksmann說，"美國一直都是'美國優先'，這不是一個過去或短暫的口號，而是持續的。面對這種情況，我們將不得不以更加務實和雄心勃勃的方式維護歐盟的利益。Raphaël Glucksmann認為，我們可以與美國人合作，但首先我們需要能夠獨立選擇。

歐洲外交事務負責人何塞普-博雷利將於下周訪問華盛頓。

該報道稱，三周前，澳大利亞決定不履行與法國簽訂的購買潛艇的協議，轉而求助於美國人，在這之後，美國國務卿安東尼-布林肯在巴黎受到了冷遇。

但據一位美國高級官員稱，這是一次 "積極的 "會晤。

據美國國務卿布林肯接受法國電視二台採訪時該承認，”我們本可以，也應該在溝通方面做得更好，但最重要的是，我們有時傾向於認為像與法國這樣的美國重要盟友，應該有理所當然的理解。準確地說，我們正在要做得更好，因為根據兩位總統的指示，我們現在幾周來所做的是在協商和溝通方面，以及在連接我們兩國的最重要問題上的協調和合作方面進行深化。" 據美國國務卿布林肯說，無論是印度洋-太平洋本身，還是在薩赫勒，並將加深，或者在歐洲-大西洋地區，包括在安全問題上，法美合作都將進一步加深。