歐盟將發行2500億歐元綠色債券 全球最大

歐盟執委會主席馮德萊恩10月7日表示，歐盟即將在10月稍晚發行2500億歐元的綠色債券。歐盟一旦成為全球最大綠色債券發行方，籌集資金適用於何種綠色項目將具有主導地位。

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歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7日在一場永續投資視訊論壇上發表演講。她表示，全球經濟正在復甦，但需求大於供給，國際正面臨全球能源價格急劇上漲的挑戰，世人更了解減少對天然氣、石油和煤炭等化石燃料的依賴是多麽重要，因此歐洲必須加快工作，實現能源獨立。

馮德萊恩表示，另一方面全球每年有大筆資金投入能源項目。過去大家認為化石燃料是一項安全的投資；現在人們開始認為投入的資金不應傷害地球，並希望對因應氣候變化作出貢獻，這種思維方式正在改變投資世界。她呼籲投資者將資金投入於應對氣候變遷領域，保護共同的家園和下一代的未來。

她表示，歐盟將在10月稍晚發行2500億歐元的綠色債券，彙集戰勝氣候變化所需的巨額資金，並且只有對環境產生明顯正面影響的投資才能獲得歐盟綠色債券標籤。

國際已有多國發行綠色債券，根據歐洲央行（ECB）2020年統計，2019年綠色債券佔全球債券發行量的2.85%，規模相當於2050億美元。歐盟加入發行後，2500億歐元（約合2890億美元）的巨大規模將成為全球最大的綠色債券發行方，對未來債券籌集資金適用於哪些綠色項目具有主導地位。