燃油供應緊缺 英國派出軍隊協助運輸

兩個星期以來，英國許多加油站出現石油供應短缺現象，油罐車司機人力不足，加上民眾恐慌心理造成短時間內搶購石油，使整個情況雪上加霜。英國政府決定從10月4日起，派出軍方人員協助運輸。

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英國政府這次派出將近200位軍方人員，其中100位是司機，他們將協助煉油廠向加油站運輸石油，暫時紓解油罐車司機人力不足的問題。此外，政府將核發5,000位外國卡車司機的臨時簽證，首相鮑里斯‧約翰遜（Boris Johnson）稱目前已有127位司機提出申請。

10月5日至6日，許多軍方人員已抵達赫默爾亨普斯特德（Hemel Hempstead）當地的“邦斯菲爾德煉油廠”（Buncefield Oil Depot），在軍方與煉油廠工作人員的合作之下，將石油輸送至各地的加油站。

約翰遜表示英國目前不會重演1970年代的通貨膨脹現象。