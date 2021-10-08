馮德萊恩：歐盟法律比成員國法律優先

波蘭憲法法庭裁定歐盟條約中部分內容違反波蘭憲法，歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩今天表示，歐盟法律比成員國法律優先，歐洲法院的裁決對所有成員國都具有約束力。

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中央社報道，波蘭憲法法庭7日裁定，在某些情況下歐盟的最高法律機構即歐盟法院的裁決對波蘭的管轄權沒有拘束力，且歐盟條約部分內容違反波蘭憲法，引起歐洲關注。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩星期五發表聲明，表示關切波蘭憲法法庭昨天的裁決，已指示執委會對他們的裁決進行快速且徹底分析後，決定下一步將採取什麼樣.的措施。

馮德萊恩反駁，歐盟條約非常明確，歐洲法院的裁決對所有成員國都具有約束力，歐盟法律優先於國家法律，這是所有歐盟成員國加入歐盟簽署的協定，歐盟執委會將利用條約所賦予的權力確保這一點。

她重申歐盟是一個價值觀和法律的共同體，歐盟會確保波蘭公民的權利得到保護，並確保波蘭公民像聯盟的所有公民一樣享受歐盟成員國賦予的福利。

馮德萊恩也受到歐盟核心國支持，德國外交部長馬斯星期五表示全力支持歐盟條約適用於整個歐盟，並指如果一個國家決定加入歐盟，必須遵守條約。

在波蘭憲法法庭做出裁決後，歐洲輿論形容波蘭對歐盟展開攻擊，歐盟與波蘭的關係是否會惡化受到矚目。