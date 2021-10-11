英外相與波羅的海三國外長會談：再次一起推進自由和民主

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）10月11日在肯特會見了來訪的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的外交部長。英國外交部通過聲明表示，外長們就建立更強大的經濟、安全和技術夥伴關係，以反制惡意行為者的聯合方法達成一致。

廣告 繼續瀏覽後續

英國外交部的聲明稱，“在他們重新獲得獨立的30年後，特拉斯重申英國對波羅的海國家的承諾，並承諾密切合作，以捍衛和推進該地區的自由和民主。”特拉斯在會前說，“英國在1991年支持了波羅的海三國的獨立，三十年過去了，我們仍然與他們站在一起，推進自由事業，保護我們的基本自由。與立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞這樣的盟友建立更緊密的經濟和安全夥伴關係，將使我們更富裕、更安全、更自由，並使志同道合的國家處於更強大的地位，以應對不良行為者。”她說，“我期待着討論我們如何能夠共同努力，建立一個全球自由網絡，並促進技術等重要領域的合作。”

特拉斯強調，有必要共同努力反制來自俄羅斯的敵對活動；並將提出最近在白俄羅斯邊境發生的移民危機，盧卡申科似乎將其作為一種工具，向我們的歐洲夥伴施壓。她將重申英國支持並聲援立陶宛和拉脫維亞處理這一局勢。英方聲明稱，“特拉斯將把討論的重點放在加強與波羅的海國家的經濟聯繫上，包括在技術等領域，以符合她在全世界的盟友和夥伴之間建立更緊密的貿易、投資和技術聯繫的願景。”

同樣就當天的會議，立陶宛外交部的聲明介紹稱，會議重點是與俄羅斯和中國的關係、歐洲-大西洋安全、氣候變化政策、網絡安全和經濟合作。聲明表示，“在討論安全問題時，部長們強調，北約仍然是歐洲-大西洋地區安全的主要保障者，並同意繼續合作加強聯盟，以適應新的威脅。”聲明稱，“會議還注意到英國對加強波羅的海國家安全的貢獻。”

立陶宛外長蘭斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱，“在世界地緣政治局勢複雜且不斷變化的時候，我們面臨著新的威脅，最重要的挑戰之一是保持我們的跨大西洋團結。歷史告訴我們，當歐洲和美國一起工作時，世界會更安全。”

蘭斯柏吉斯說，“盧卡申科政權針對立陶宛、拉脫維亞和波蘭策畫的混合攻擊，利用非法移民作為政治武器，必須得到國際社會的強烈回應”。聲明稱，“與會者敦促白俄羅斯立即停止這些惡意的行動。外長們對白俄羅斯系統性侵犯人權和基本自由的行為表示關切，並同意繼續合作，對該政權施加壓力，以期舉行新的自由和民主選舉，釋放所有政治犯，並懲罰那些對鎮壓負有責任的人。”

立陶宛外交部的聲明稱，“波羅的海國家和英國的外交部長同意在多邊論壇上密切合作，以確保俄羅斯和中國也遵守尊重人權的國際義務”。蘭斯柏吉斯說，“俄羅斯仍然是我們地區的主要威脅，很難談論我們與俄羅斯關係的任何變化，因為該國仍然違反其承諾，繼續吞併克里米亞和在烏克蘭東部的侵略性政策，以及虛假信息和網絡攻擊。”他稱，“同時，中國因立陶宛努力促進與台灣更緊密的經濟關係而對其施加經濟和外交壓力是不可接受的。市場的多樣化和加強與印太地區國家的經濟合作是我們的優先事項之一.”

聲明稱，“此外，外長們強調有必要採取有原則的、基於共同價值觀的政策來應對中國帶來的制度性挑戰。”四國外長重申了他們對烏克蘭主權和領土完整的堅定承諾，並申明了他們對烏克蘭的歐洲-大西洋一體化和改革進程的支持。四國外長同意在英國和整個波羅的海地區之間發展更密切的經濟聯繫，以促進貿易和投資，並確定了網絡和數字經濟、生命科學、研究、高科技、國防、能源和基礎設施等部門。會後，他們還發表了四國外長的聯合聲明。