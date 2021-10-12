法國財長：歐洲應被視為21世紀三個超級大國之一

世界銀行集團和國際貨幣基金組織（IMF） 2021年秋季年會10月11日至17日舉行。法國經濟、財政與重振部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）與190個IMF成員國的財長等各國經濟官員們齊聚美國華盛頓參加會議。勒梅爾在會議期間受訪時表示，法美在國際稅收制度改革方面的有效合作，不能掩蓋在就中國和其他問題上的分歧。

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會前，勒梅爾在採訪中向《紐約時報》表示，“美國想與中國對抗。歐盟希望與中國接觸”。他補充說，這很自然，因為美國是世界頭號大國，不希望“中國在幾年或幾十年內成為世界上第一的超級大國”。他提出，相比之下，歐洲的戰略重點是獨立。勒梅爾說，“這意味着能夠在防務方面建立更多的能力，在應對氣候變化方面捍衛自己的觀點，捍衛自己的經濟利益，獲得關鍵技術，而不是過於依賴美國技術。”報導指出，勒梅爾的發言反映了上個月澳英美達成三邊安全協議（AUKUS），美英同意向澳洲提供核動力潛艇技術，堪培拉因而放棄先前與法國海軍集團達成的常規潛艇協議所造成的外交分歧。

勒梅爾說，“顯然，法國和美國之間至少有一個重要的誤解，而且，我要說，美國政府也有不當行為。” 他說，歐盟現在的關鍵問題是成為“獨立於美國，能夠捍衛自己的利益，無論是經濟還是戰略利益”。但他強調，在價值觀、經濟模式、對法治的尊重和對自由的擁護方面，美國仍然是“我們最親密的夥伴”。他補充說，與中國，“我們沒有相同的價值觀或經濟模式”。法國和美國正在努力修復澳洲潛艇事件造對美歐關係的損害，為抗議而被召回巴黎的法國駐美大使已重返華盛頓。美法兩國總統將於本月會面，馬克龍希望看到拜登對歐洲提升自身防務能力的更多支持，同時也希望看到美國尊重歐洲在印太地區的戰略野心。

當被問及在中國問題上的分歧是否意味着美國和歐洲之間不可避免的分歧時，勒梅爾回答說，“如果我們不謹慎的話，可能是這樣”。他表示，但應盡一切努力避免這種情況，這意味着“承認歐洲是21世紀世界上三大超級力量之一”，與美國和中國並列。儘管法國近年來不斷強調歐盟應提升自身戰略自主權的重要性，但這一觀點在中東歐、北歐甚至南歐國家或多或少遭到冷遇，而德國輿論對防務和外交問題的關注也遠未達到對其國內民生問題同等水平。由於受到俄羅斯的直接擴張威脅，這一想法在中東歐國家尤為明顯。

報導提及，二十國集團財長最早將在周三的IMF會議上支持一項協議，此前近140個國家在上周達成了一項具有里程碑意義的協議，即建立一個15%的全球最低企業稅率設置和新規則，迫使亞馬遜和臉書等企業和技術巨頭在其運營的任何地方支付適當的稅收份額。該協議旨在打擊以國家為單位的避稅天堂，是在經過幾個月的談判後達成的，其中包括勒梅爾和美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet L. Yellen）的密集幕後遊說。

勒梅爾說，他 “在許多關鍵問題上與珍妮特·耶倫合作得非常好”，並決心改善兩國的關係。他說，“但是，也應該由美國在正確的方向上作出一些決定，以恢復兩個大陸之間和兩國之間的信任。” 報導指，最大的爭議點之一是美國前總統特朗普2018年在全球範圍內徵收的金屬關稅問題。官員們在未來幾周將面臨艱難的談判。歐盟方面計畫從12月1日起對一系列美國產品徵收報復性關稅，除非拜登撤消對歐洲鋼鐵徵收25%的關稅和對鋁徵收10%的關稅。

勒梅爾說，“如果我們想改善兩個大陸之間的雙邊經濟關係，第一步必須是美國取消對鋼鐵和鋁的制裁”。他表示，“我們已經厭倦了貿易戰，這顯然不符合美國的利益，也不符合歐盟的利益。” 在新冠疫情發生後，改善經濟穩定性是至關重要的。勒梅爾監督了疫情期間對法國企業的大規模補助計畫，以引導法國走出歷史性的經濟衰退，其中包括政府通過補貼工資和救濟掙紮着支付賬單的企業來防止大規模裁員。隨着經濟在廣泛的疫苗接種中趨於穩定，這種支持現在正在逐步減少出現。今年法國的經濟預計將增長6.25%，而失業率預計將在年底前降至7.6%，是十多年來的最低水平。

隨着2022年法國總統大選的臨近和極右翼輿論的興起，勒梅爾說，“你在歐洲和西方國家的任何地方都有極端主義政黨崛起，因為許多人害怕由於氣候變化、由於技術革命、由於移民的重要舉措而發生的事情。”他表示，“與極端主義政黨作鬥爭的最好方式是取得成果。”

就法國在2018年底因為政府計畫加征燃油稅引發的長達數月的黃背心運動，勒梅爾承認，如果在政府試圖通過從廉價燃料轉向可再生能源來應對氣候變化的過程中，不平等現象惡化，那麼助長大規模抗議的挫折感可能在法國再次爆發並蔓延到其他歐洲國家。勒梅爾說，隨着轉型所需的能源價格創下歷史新高，“氣候轉型對我們所有人，對所有民主國家來說都是一種風險，因為它將會非常昂貴；比預期的要昂貴得多。”