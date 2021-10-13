歐洲天然氣短缺 普京：俄國不會以能源作為武器 發表時間： 13/10/2021 - 23:31 Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours lors d’une session plénière du Forum international de la Semaine de l’énergie russe à Moscou, Russie, le 13 octobre 2021 © AFP 作者： 法廣 2 分鐘 在歐洲陷入天然氣短缺危機之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月13日指出，俄國不會利用天然氣作為武器，已準備好幫助緩解歐洲能源危機。 廣告 繼續瀏覽後續 路透社報導，普京在莫斯科舉行的緊急會議上表示，天然氣市場不平衡，亦或不可預測，尤其是在歐洲。俄國正在滿足提供客戶天氣然的合約義務，如果客戶要求，已準備好增加供給。 此外，普京也駁斥關於俄國利用能源作為武器的指控，他指稱：“這只是出於政治動機的數落，沒有任何根據。”若干歐洲政治人物指控，俄國政府正利用天然氣能源危機發揮影響力，但俄國政府一再否認這項指控。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 俄羅斯