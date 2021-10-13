英國投資非洲抗衡中國和俄國

英國政府將在非洲投資數億英鎊，在埃及、塞內加爾和從事港口建設，以增強對非洲的經濟影響力、抗衡中國和俄羅斯等“惡意行為者”。相關計畫可望提升索馬里蘭的戰略重要性。台灣與索馬里蘭去年依雙邊協定互設具官方性質的代表機構；台灣在索國的代表處名稱為“台灣代表處”（Taiwan Representative Office）。

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）12日表示，相關計畫將為開發中國家提供“可靠而誠實”的投資，對英國企業也是利多。

根據規畫，英國外交部持有的“大英國協發展集團”（CDC Group）將提供約5億1500萬英鎊，用於升級、擴張位於紅海北端、蘇伊士灣（Gulf of Suez）東岸的蘇赫納港（Sokhna），近大西洋的塞內加爾首都兼區域貿易轉運大港達卡（Dakar），以及索馬里蘭主要海港、位於亞丁灣（Gulf of Aden）沿岸的柏培拉港（Berbera）。

計畫總金額超過12億英鎊。除了CDC Group，阿拉伯聯合大公國國有企業“杜拜環球港務集團”（DP World）將投資7億1000萬英鎊。

根據CDC Group與DP World12日發布的共同聲明，相關計畫將透過對各港口進行現代化工程和建設內陸物流網，着手解決全球的極端貿易不平衡，且可望創造分別為13萬8000及500萬個的直接及間接就業機會。

若計畫順利，考量歐美與中國之間的地緣政治競爭，升級後的柏培拉港將提升索馬里蘭在非洲東北部半島、又稱“非洲之角”的戰略地位，並接收吉布迪港（Djibouti）的部分貨運量。

柏培拉港所在的亞丁灣是聯繫印度洋、紅海、地中海的交通要道。“非洲之角”工業最發達的國家埃塞俄比亞，目前多經由同樣位於亞丁灣沿岸的吉布迪港進行進出口貿易。

中國在吉布迪境內設有軍事基地。2018年，中國建設的一條由埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）通往吉布迪的鐵路開通。

英國外交部一名官員指出，特拉斯認為，提高基礎建設投資、強化貿易和科技連結，以及提供有別於俄中的經濟發展選項，有助自由民主陣營抗衡集權體制在開發中國家的影響力。

非洲是中國推行“一帶一路”的重點地區，卻也讓許多開發中國家陷入債務陷阱。

美國總統拜登（Joe Biden）3月與英國首相約翰遜（Joe Biden）通話時，提到民主國家應共同出資、提出一套基礎建設發展計畫，以對抗“一帶一路”。相關構想後來發展為七大工業國集團（G7）6月峰會發布的“重建美好未來世界”（Build Back Better World，簡稱B3W）倡議。今年的G7峰會由英國主辦。