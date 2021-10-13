英國考慮解除日本食品進口限制 日相盼含括福島

日本時事通信社（Jiji Press）報導，英國首相約翰遜（Minister Bori）10月13日與日本首相岸田文雄通話時承諾，將考慮解除日本食品進口限制。

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根據日本時事通信社，岸田文雄期待能基於科學證據，儘快解除對於日本的食品進口限制，包括在福島縣生產的食品。

福島縣位於日本東北區域，是東京電力公司福島第一核電廠所在地，這座核電廠2011年面臨強震及海嘯後，發生爐心熔毀事故。

岸田文雄與強生在30分鐘的通話中證實，關於兩國軍隊在對方領土停留期間的法律地位，兩國將著手早日達成雙邊協議。

兩位領袖也同意進行緊密合作，以實現自由及開放的印太地區。兩人還就英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的當前談判事宜交換意見。