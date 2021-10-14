波蘭希望邊境砌牆阻擋移民湧入 有爭議也有支持

波蘭希望在白俄羅斯邊境建牆以阻止移民進入歐盟。在波蘭和白俄羅斯之間的樹林和沼澤地里，鐵絲網和幾千名士兵的巡邏對波蘭政府來說已經不夠了。建立邊境隔牆是一個有爭議的項目，但得到了執政的保守政府和幾個鄰國的支持。

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據本台報道，在移民踏上歐洲土地之前就加以阻止。這是將在波蘭舉行投票表決的法案的目標，該法案討論在與白俄羅斯的邊界上是否要建造一堵牆。

顯然，鐵絲網和在樹林和邊境沼澤地巡邏的幾千名士兵已經不夠。據消息稱，波蘭或不可能知道具體有多少移民，他們大部分來自阿富汗、伊拉克或敘利亞，正試圖越過邊境進入白俄羅斯，但據波蘭當局稱，自去年8月以來，已有16,000次試圖入境被挫敗。

而且據報道，這些數字還在不斷上升。這足以證明3.53億歐元的砌牆預算是合理的，可以建造一堵配備移動探測器的高大堅固的牆。波蘭的民粹主義和民族主義政府於周二通過了該法案，預計將在10月14日星期四之前由議員投票表決。該法案規定，在200米範圍內，任何人都不能接近該牆。

雖然波蘭反對派和非政府組織同意盧卡申科的白俄羅斯政權故意組織移民潮越境湧入，以報復歐盟對它的制裁的評論，但他們譴責波蘭的鎮壓政策，以及對邊境發生的事情完全缺乏透明度，因為該地區已經對記者關閉了一個月了。

根據當地居民的證詞，被推擋回到樹林的外國移民正在遭受饑餓、乾渴和寒冷的折磨。已經有四人被發現死亡。這些導致了人們對人道主義災難的擔憂。

據本台報道稱，目前，波蘭以及其他11個歐洲國家，包括匈牙利、奧地利、波羅的海國家和希臘，正在要求歐盟資助設立邊境安全設置。