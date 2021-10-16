德國基民盟敗選 拉舍特今說承責

德國即將退位的總理默克爾選中的接班人拉舍特周六為他的基民盟領導的保守陣營在9月底的德國議會選舉中的失敗承擔 "責任"，承認他的政黨在執政16年後不得不成為反對派。沒有消息說拉舍特被要求黨內下台。但基民盟內部有分裂威脅，至少有兩位實力派覬覦基民盟黨主席寶座。

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據法新社今天報道稱，拉舍特今天說，"這個結果的責任在於我作為該黨領導人和總理候選人。” 拉舍特本周末在明斯特（德國西部）舉行的基民盟基督教民主黨青年代表大會上說，"我對競選活動負責"，並對其失敗負責。拉舍特補充說，"我們只得了一個痛苦的結果"，"對此檢討不能輕描淡寫一帶而過"。

在9月26日的立法選舉中，基民盟獲得了其歷史上最差的結果，得票率為24.1%，排在社會民主黨之後，名列第二。

而社民黨在周五為未來與生態主義者和FDP自由派組成三黨聯合政府奠定了基礎：三黨宣布了這方面獲得初步協議。

根據三方初步協議，現在將開始就組閣政府方案進行深入討論，談判應持續數周。在這些談判結束時，如果達成協議，社會民主黨人奧拉夫-肖爾茨應成為總理並接替默克爾。

據拉舍特說，保守派現在應該準備進入聯邦議院的反對派，這是他們自2005年以來沒有過的地位。拉舍特承認，現在一切的聚焦都集中在"三色 "聯盟（與社民黨、綠黨和自由黨的顏色相對應）。"

拉舍特承認"三色 "聯盟的初步協議是 "良好"，該協議拒絕增稅或推進退出煤炭。拉舍特說，"我們本可以分享其中的一些建議和立場"。

據拉舍特還解釋說，他很快將卸任北萊茵-威斯特法倫州的主席，該州是德國人口最多的地區，也是基民盟票箱重地。

拉舍特呼籲對基民盟進行革新，特別是要吸引年輕人支持，同時也要加強女性參政。

拉舍特也呼籲基民盟內部更加團結，因為基民盟面臨內訌的威脅。現衛生部長延斯-斯帕恩（Jens Spahn）對此表示贊同，他呼籲在受到 "凝聚力危機 "打擊的黨內應該重新發揚光大 "信任文化"。斯帕恩還提出自己是 "塑造這個新的基民盟 "的候選人，這個新的基民盟必須完成代際變化。這位41歲的部長補充說，現在應該是 "默克爾之後的一代必須承擔責任"。

法新社說，前一天，另一位潛在的基民盟黨主席候選人、超自由主義者弗里德里希-梅爾茨（Friedrich Merz）曾說，基民盟 "處於崩潰的邊緣"。