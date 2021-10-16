英國保守黨議員遇刺身亡：索馬里裔男子被抓捕

英國下議院議員埃默斯爵士（Sir David Amess）15日在英格蘭東南部選區會晤選民時，遭一男子攻擊，身中多處刀傷不治。

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保守黨籍的埃默斯成為英國近5年來第二位被刺殺身亡的議員，一名25歲的男子已經被捕，英國警方定調屬於“恐怖襲擊”事件。

周五，埃默斯在埃塞克斯郡（Essex）Leigh-on-Sea的選區會晤選民被一男子攻擊，刺了多刀。

英國大都會警察局說，這可能與伊斯蘭極端主義有關。一名25歲的英國籍男子因涉嫌謀殺，在現場被捕。警方表示，他們沒有就這起死亡事件搜捕其他人。但作為調查的一部分，警察正在對倫敦地區的兩個地址進行搜查，倫敦市政府說。

警方認為該男子是單獨發動攻擊，但相關調查仍在進行。警方補充說，這名男子被關押在埃塞克斯執法單位。

政府消息人士告訴BBC，嫌犯是英國國民，從初步調查來看，他似乎是索馬里裔。

69歲的埃默斯代表西紹森德（Southend West）選區，當周五他在教堂與選民會面，討論選民所關心的議題遭到襲擊。

埃塞克斯郡警察局長哈林頓（BJ Harrington）說，埃默斯“只是在履行他的職責，而他的生命卻這樣被慘忍的中止”。

倫敦警察局說，反恐官員正在與埃塞克斯警察局和東部地區專家行動小組合作。