英國議員遇刺身亡 嫌犯有激進風險

英國警方17日持續偵辦國會議員顏敏時（David Amess）遇刺身亡命案，於此同時，當地媒體報導，嫌犯曾被轉介至“去激進化”方案，卻從未引起情治單位的關注。

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法新社報導，資深的保守黨（Conservative）國會議員顏敏時現年69歲，15日在倫敦市以東的濱海利鎮（Leigh-on-Sea）教堂與選民會面時遇刺身亡，這是5年多來發生的第2起國會議員遭遇不測。

警方依據“恐怖主義法”（Terrorism Act）已逮捕現年25歲的男子，且依法警方可延長拘禁以盤問嫌犯至22日。全案由倫敦都會區警察局反恐指揮部（Scotland Yard's counter-terrorism command）領銜偵辦。

英國媒體引述不具名官方消息來源指出，嫌犯阿里．哈比．阿里（Ali Harbi Ali）是索馬利亞裔的英國公民，他曾被轉介至“防恐專案”（Prevent），這是一項針對凡是具有激進化風險者的官方反恐方案。

英國廣播公司（BBC）報導，據信阿里．哈比．阿里參加這項非強制性方案的時間並不長，而且從未引起軍情五處（MI5）的關注。軍情五處是英國負責國內情治的單位。

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，警方和情治單位認為，阿里．哈比．阿里是獨自犯案而且是“自我激進化”，也就是並非因接觸激進組織而產生激進情緒，還說他可能是受到與蓋達組織（Al-Qaeda）有關連的索馬利亞“青年黨”（al-Shabaab）影響。

嫌犯的父親哈比．阿里．庫蘭（Harbi Ali Kullane）向星期日泰晤士報證實，兒子目前被拘禁，並說：“我感到非常痛苦。”哈比．阿里．庫蘭曾經擔任索馬利亞總理的顧問。

另據《周日電訊報》（The Sunday Telegraph）報導，顏敏時遇害後，若干國會議員與選民“問診”（surgery）的定期會談，可見身穿制服的員警加強戒備，同時也促使多名議員呼籲，暫停原定面對面與選民有約。

2016年當時41歲的工黨（Labour Party）議員柯克斯（Jo Cox）在她選區也就是英格蘭北部里茲（Leeds）附近遇害，此後英國政府已加強對國會議員的維安。

《觀察家報》（The Observer）報導，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，“我們有必要審慎評估”並檢視柯克斯遇刺後，採取的各項維安措施是否“足以保護國會議員、幕僚與選民，尤其是議員的問診期間”。