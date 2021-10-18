博雷利：歐盟與美國的密切關係對全球安全仍然至關重要

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell）10月17日通過博文表示，在他訪問華盛頓期間，歐盟與美國清除了雙邊關係議程上的障礙，並集中討論了緊迫的國際挑戰。他指出，一個更平衡的歐美合作將仍然是國際和平、安全和繁榮的關鍵，“因為我們的價值觀和利益在很大程度上是一致的”。

廣告 繼續瀏覽後續

博雷利說，“在我對華盛頓特區的兩天訪問結束時，我參觀了阿靈頓國家公墓和林肯紀念堂。在阿靈頓，美國向其軍人陣亡者致敬，他們有尊嚴地埋葬在眾多相同的墓碑下。為紀念亞伯拉罕·林肯而建造的國家紀念堂矗立在國家廣場的盡頭，這位總統廢除了奴隸制並帶領國家經歷了內戰。”他說，“雖然我們目前仍然看到美國社會的緊張局勢，但這兩個地方是鮮明的統一提醒，提醒我們建立一個民主國家和捍衛其價值觀和基本權利所需要的東西--無論是在國內還是國外”。

博雷利說，“而阿靈頓公墓提醒我們歐洲人，無數年輕的美國人在歐洲土地上為我們的自由獻出了生命，與納粹主義和法西斯主義作鬥爭，這也奠定了我們跨大西洋夥伴關係的基礎。”他續指，“深化這種夥伴關係是拜登新政府上任後我首次訪問華盛頓特區的核心重點。在我與國務卿布林肯和國防部副部長希克斯的會晤中，我們回顧了6月歐盟-美國峰會的承諾，並就加強和改善我們的合作的具體項目進行了討論。”他談到，“自1月以來，我們一直在密切合作，建立一個雄心勃勃的新跨大西洋議程。”

博雷利說，“我們這樣做不僅是因為我們在價值觀和如何組織我們的社會、我們的民主政體和我們的市場經濟方面是最親密的夥伴，而且還因為朋友和盟友看着我們，期望我們共同努力應對全球挑戰。”他說，“在地緣政治發生巨大變化的時候，歐盟和美國有一個共同的責任，防止國際秩序滑向國家間競爭加劇的局面。我們必須共同努力，積極促進基於民主價值觀的全球合作願景，與專制大國的願景形成對比，後者力圖建立一個非常不同的世界。”

博雷利說，“當然，我們也討論了最近的困難和分歧，包括從阿富汗撤軍和奧庫斯協議（AUKUS）宣布的情況。除其他外，缺乏協商和溝通給盟友造成了真正的困難，沒有顯示出西方的最佳狀態。”他續指，“這些困難確實給我們敲響了警鐘，促使我們更加關注加深信任和改善我們的預警機制的必要性。在過去幾個月的成就基礎上：如歐盟-美國峰會的成果和最近在匹茲堡啟動的美歐貿易和技術委員會--我們在我訪問期間能夠就深化我們的接觸的具體步驟達成一致。”

博雷利說，“首先，我們確認了我們的承諾，即在年底前啟動關於安全和國防的專門對話。”他說，“毫無疑問，我們的安全和繁榮將通過在這一領域更深入的雙邊合作得到加強。本着同樣的精神，我很高興再次得到美國對更強大和更有能力的歐洲防務的支持，作為對跨大西洋和全球安全的貢獻。”他強調，“正如我多次所說：我們作為歐盟越強大，我們就能成為美國和北約更好的夥伴。”

博雷利補充說，“我們應該避免一場分裂性的，而且在我看來往往是人為的辯論，即我們是否應該加強歐洲自身的安全能力，或者我們是否應該在北約中這樣做。這是一個錯誤的二分法，我們顯然需要兩者都做。”他介紹稱，“我向布林肯國務卿和希克斯副部長通報了我們打算如何通過《戰略指南》針來加強歐洲防務--歐盟領導人責成我制定這一指南”。他表示，“《戰略指南》將加強我們的行動能力，使我們能夠獨自應對一些威脅。這是我們的美國盟友一再要求的負擔分擔的一部分，我再次強調，當然這將在與北約的合作下進行。”

博雷利說，“此外，我們同意啟動歐盟-美國關於印太地區的磋商，以加強跨大西洋合作和在該地區的共同參與。”他稱，“我們還同意在我們對俄羅斯的原則性態度的基礎上，啟動關於俄羅斯的高級別對話。對於這兩個問題，第一次會議計畫在今年年底前舉行”。博雷利說，“我們還將在明年初舉行歐盟-美國能源理事會的下一次會議，討論目前的高能源價格、這場危機的全球影響和綠色能源轉型。”

博雷利表示，“最後，請允許我簡要地強調一下我們處理的其他一些國際問題。”它們包括，“我們一致認為，在與中國打交道時，需要採取多方面的方法，包括合作、競爭和制度性對手的要素。下一次歐盟-美國中國問題對話的高級別會議將於12月舉行；關於阿富汗，我們將繼續共同努力，支持阿富汗人民，避免該國的社會經濟崩潰；關於西巴爾幹地區，我們討論了繼續保持歐盟-美國夥伴關係的必要性。關於歐盟推動的塞爾維亞和科索沃關係正常化的對話，我們強調需要緩和局勢及重新參與談判。”

博雷利續指，“關於伊朗和‘伊朗核協議’，我們將繼續努力確保伊朗核計畫的純和平性質，維護全球核不擴散架構，以及需要儘快返回維也納會談；關於委內瑞拉，我們重申了我們支持政治進程以恢復穩定和民主和解的強烈意願；關於薩赫勒地區，我們將繼續把我們的共同努力集中在該地區的穩定上；在這個地區，歐洲將需要領導這方面的努力。”

博雷利說，“總的來說，我從對華盛頓的訪問中回來，對我們將如何繼續深化和加強一個平衡的跨大西洋夥伴關係有一種非常積極的感覺。”他強調，“我們今天面臨的全球挑戰使它變得至關重要，在這方面，請允許我以林肯的一句話結束，在參觀他的紀念館時，這句話讓我印象深刻。‘你不能藉由今天的迴避，來逃脫明天的責任’。”