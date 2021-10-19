歐盟法律是否高於成員國法律 歐委會主席與波蘭總理直面激辯

自波蘭憲法法院本月初做出波蘭國內法律優先於歐盟一些法律的裁決後，華沙和布魯塞爾的爭端持續發酵。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）10月19日在歐洲議會圍繞着相關議題的辯論會上進行了激辯。馮德萊恩說，“當他們加入時，波蘭人民把他們的信任放在了歐盟。”她強調，“我們不能也不會允許我們的共同價值觀被置於危險之中。”莫拉維茨基則提出，“我不能同意政客們試圖敲詐、威脅波蘭。”

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歐洲議會周二舉行全體會議討論“波蘭的法治危機和歐盟法律的首要地位”。馮德萊恩在發言中當描述波蘭擺脫共產主義統治以及作為歐盟成員國向民主過渡時說，“波蘭人民想要民主......他們想要自由選擇他們的政府，他們想要言論自由和媒體自由，他們想要結束腐敗，他們想要獨立的法院來保護他們的權利。”她補充說，“這就是歐洲的意義，這就是歐洲所代表的東西，波蘭憲法法院最近的裁決使其大部分內容受到質疑”。

馮德萊恩說，“一段時間以來，我們一直對（波蘭）司法機構的獨立性感到擔憂。法官們看到他們的豁免權被取消，並在沒有理由的情況下被趕出辦公室。”她指出，“這威脅到司法獨立，而司法獨立是法治的一個基本支柱。我們已經採取了一些措施。我們繼續進行定期對話。但不幸的是，情況已經惡化了。而這不僅僅是歐委會的意見。這也是歐洲法院和歐洲人權法院所確認的。而現在，這在波蘭憲法法院的最新裁決中達到了高潮。”

馮德萊恩說，“目前，歐盟委員會正在仔細評估這一判決。但我今天已經可以告訴你們。我深感關切。這項裁決對歐盟的基礎提出了質疑。這是對歐洲法律秩序統一性的直接挑戰。”她強調，“只有一個共同的法律秩序才能提供平等的權利、法律的確定性、成員國之間的相互信任，從而提供共同的政策。這是一個成員國的法院有史以來第一次發現歐盟條約與國家憲法不相容。”她說，“這對波蘭人民有嚴重的影響。因為該裁決直接影響到對司法機構的保護。該裁決破壞了條約第19條所保障的和歐洲法院所解釋的對司法獨立性的保護。沒有獨立的法院，人們得到的保護就會減少，從而使他們的權利受到威脅。”

馮德萊恩說，“在加入歐盟時，波蘭人民對歐盟充滿了信任。他們期望歐盟能維護他們的權利。這也是正確的。”她說，“歐盟委員會是該條約的監護人。我的委員會有責任保護歐盟公民的權利，無論他們生活在我們聯盟的什麼地方。法治是將我們的聯盟聯繫在一起的膠水。它是我們團結的基礎。它對於保護我們聯盟賴以生存的價值觀至關重要：民主、自由、平等和對人權的尊重。這也是所有27個成員國作為這個聯盟的一部分，作為主權國家和自由人民所簽署的東西。”

馮德萊恩表示，“我們不能也不會允許我們的共同價值觀受到威脅。委員會將採取行動。而選項都是已知的。第一個選擇是侵權，我們在法律上挑戰波蘭憲法法院的判決。”她說，“另一個選擇是條件性機制和其他金融工具。波蘭政府必須向我們解釋，鑒於其憲法法院的這一裁決，它打算如何保護歐洲的資金。因為在未來幾年，我們將通過多年期預算和下一代歐盟復蘇計畫投資21000億歐元。這是歐洲納稅人的錢。如果我們的聯盟比以往任何時候都更多地投資以推動我們的集體復蘇，我們必須保護聯盟的預算不受違反法治的影響。”

馮德萊恩續指，“第三種選擇是《里斯本條約》第7條程序。這是《條約》中的有力工具。我們必須回到這個問題上來。因為讓我提醒你。今天對我們條約的有效性表示懷疑的波蘭憲法法院，正是我們根據第7條認為不是獨立和合法的法院。這在很多方面都是一個循環。”根據《里斯本條約》第7條規定，嚴重違反歐盟價值觀的成員國將遭到制裁，甚至被剝奪在歐盟的投票權。馮德萊恩在講話中並沒有明確歐盟將對波蘭採取的措施。包括德國總理默克爾在內的一些歐洲國家高級領導人敦促雙方進一步對話，並告誡布魯塞爾不要迅速採取強制行動。

莫拉維茨基則在講話中強調波蘭受到歧視，並指責其他歐盟國家在遵守基本原則和執行歐盟規則方面採取了選擇性的做法。他還堅持認為，波蘭憲法法庭的裁決不應引起特別關注，同時指責布魯塞爾越權，試圖在未經成員國同意的情況下建立一個超國家主義的政府。莫拉維茨基說，“歐盟的最高法律是一個國家的憲法。”他補充說，“歐盟不會僅僅因為我們的法律體系不同而分崩離析”。他補充說，“如果你想把歐洲變成一個非國家的超級政府，首先要得到所有歐洲國家和社會的同意。”

但發言中，莫拉維茨基對歐盟提出了看似矛盾的讚美，強調了他的政府在法治原則方面一再挑戰歐盟的困境，即使絕大多數波蘭人都支持該國加入歐盟。他稱歐盟是“一個強大的政治和經濟有機體”，然後又說，“其是歷史上最強大的、最發達的國際組織，但歐盟不是一個國家”。莫拉維茨基還反覆抱怨布魯塞爾和其他歐盟國家首都對波蘭存在“歧視”，問道，“為什麼對歐盟的不同成員國有不同的決定和判決？”

莫拉維茨基超過了規定的發言時間，引起了主持全體會議的歐洲議會副主席佩德羅·席爾瓦·佩雷拉的警告，但最後還是讓他完成了發言。佩雷拉說，“謝謝總理”。歐洲議會的波蘭籍議員們向莫拉維茨基的發言給予歡呼和鼓掌。莫拉維茨基說，“你會注意到，我對分配的時間非常靈活，所以沒有人可以說你沒有足夠的時間向歐洲議會作出解釋。”他補充說，“但尊重分配的時間也是對歐洲民主的這個議院表示尊重的一種方式。”