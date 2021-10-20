納瓦爾尼獄中獲得歐洲議會薩哈羅夫獎

歐洲議會議長大衛·薩索利（David Sassoli）10月20日通過推特宣布，目前身在獄中的俄羅斯反對派人士納瓦爾尼（Alexei Navalny）獲得了2021年歐洲議會薩哈羅夫思想自由獎（簡稱薩哈羅夫獎）。薩索利稱，“納瓦爾尼與普京政權的腐敗進行了不懈的鬥爭。這使他失去了自由並幾乎失去了生命。今天的獎項肯定了他的巨大勇氣，我們再次呼籲立即釋放他。”

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歐洲議會副議長郝泰拉(Heidi Hautala) 周三下午在斯特拉斯堡全體會議廳宣布了2021年的獲獎者，此前主席會議（議長和各黨團領導人）曾作出決定。薩索利表示，“歐洲議會選擇阿列克謝·納瓦爾尼作為今年薩哈羅夫獎的得主。他堅持不懈地反對弗拉基米爾·普京政權的腐敗，通過他的社交媒體賬戶和政治運動，納瓦爾尼幫助揭露了侵權行為，並動員了全俄羅斯數百萬人的支持。為此，他被投毒並被投入監獄。”他補充說，“在向納瓦爾尼頒發薩哈羅夫獎時，我們認可他巨大的個人勇氣，並重申歐洲議會堅定不移地支持立即釋放他。”

郝泰拉說，“今年，薩哈羅夫獎被授予了一位變革的倡導者。納瓦爾尼在試圖恢復俄羅斯人民的選擇自由方面表現出巨大的勇氣。多年來，他一直為本國的人權和基本自由而奮鬥。這讓他失去了自由，也幾乎失去了生命。我代表歐洲議會，呼籲立即無條件釋放他。”她說，“今天，議會還表彰了一群阿富汗婦女，她們為本國的平等和人權進行了激烈的鬥爭，併入圍了薩哈羅夫獎的候選名單。我們選擇表彰這些婦女的勇敢精神，因為她們是塔利班奪取阿富汗控制權後，最基本的權利和自由最先受到侵犯的人之一。”

薩哈羅夫獎每年由歐洲議會頒發。該獎於1988年設立，旨在表彰捍衛人權和基本自由的個人和組織。它是為了紀念前蘇聯物理學家和持不同政見者安德烈·薩哈羅夫而命名的，獎金為5萬歐元。2020年8月，納瓦爾尼在俄羅斯境內乘機旅行期間被投毒，接受緊急醫療救治得以保命。他後經交涉抵達德國柏林休養了數月。

2021年1月，納瓦爾尼康復後在返回莫斯科時被逮捕。他目前正在服三年半的刑期，還有兩年多的監禁。現在，納瓦爾尼被關押在一個高度監管的監獄，2021年3月底，他曾進行了長時間的絕食，以抗議他無法獲得醫療護理。2021年6月，俄羅斯法院禁止納瓦爾尼的地區辦事處和他的反腐基金會，這兩個組織現在被俄羅斯當局列為“極端主義和不受歡迎”。儘管如此，納瓦爾尼的盟友仍然繼續批評克里姆林宮。在上個月的俄羅斯國家杜馬選舉中，他們推出了一個戰術性投票應用程序，以挑戰該國的執政黨。