馮德萊恩：歐盟需要“穩定的能源”

歐盟委員會主席·馮德萊恩周五在峰會後表示：作為“穩定的能源”,歐盟需要核能和天然氣。馮德萊恩當天參加了在法國特拉斯堡召開的歐洲議會會議，着重談及了能源價格飆升的問題。馮德萊恩表示，在這場持續的能源危機中，歐洲“過於依賴天然氣”，導致歐洲變得“非常脆弱”。

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馮德萊恩在新聞發布會上表示：雖然歐盟必須大幅減少其二氧化碳排放量以應對氣候變化，但“很明顯我們需要更多清潔的可再生能源”，例如風能和太陽能，在天然氣價格上漲的時候，它們為歐洲大陸提供了“很大的獨立性”正在飆升，”這位歐洲高管在新聞發布會上說。

她補充道：但“除了可再生能源，我們還需要一種穩定的能源：核能，在過渡時期，當然還有天然氣”。核電站的優勢是幾乎不向大氣排放二氧化碳。

歐盟委員會必須在年底之前提出一份被認為對氣候有益的能源清單，稱為“綠色能源分類法”。這種分類將開放獲取綠色金融的機會，為公認的行業提供至關重要的競爭優勢。

法國正準備重新啟動核電站建設。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）聽後表示，成員國之間“在需要使用核能來實現我們的氣候目標上，從未獲得過如此明確和廣泛的支持”。

馬克龍表示說，委員會“重申承諾”在“年底前”公布其分類，其中可能包括天然氣和核能。

一位歐洲外交官周四晚間告訴法新社，“絕大多數成員國”希望將天然氣和核能都包括在分類中。另外兩名官員證實了這樣的“多數”支持。

在天然氣價格危機的背景下，以法國為首的十個歐盟國家於10月中旬發表了支持核電的立場。

其他國家如德國、奧地利和盧森堡則強烈反對，他們指出放射性廢物的長期儲存問題。

10 月初， 歐委會執行副主席、貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）已經在歐盟財長會議上為發展核電辯護，呼籲承認核電“作為我們努力中的低碳能源”在減少二氧化碳排放方面的作用。