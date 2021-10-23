火藥廠爆炸

俄羅斯火藥廠發生爆炸 17名當班工人全部遇難

發表時間：

The plant says on its website that it produces industrial explosives for civilian use but also ammunition for the defence sector as well as gas generators for submarines
The plant says on its website that it produces industrial explosives for civilian use but also ammunition for the defence sector as well as gas generators for submarines © AFP
作者： 法廣
4 分鐘

俄羅斯一間火藥廠22日晚間發生爆炸事故，造成至少 17 人死亡。俄羅斯緊急情況部表示，事故源於生產時的一個故障，並稱對居民沒有危險。俄羅斯偵察委員會已就爆炸事故進行刑事立案。爆炸發生在莫斯科東南方約270公里處梁贊（Ryazan）州一家名為Elastik的火藥工廠，並引發火災。

廣告

據當地媒體報道，事故發生時員工正在開始試圖打開機器操作，當時有17人當班。

 

從網絡傳出的視頻片段所見，工廠爆炸一刻冒出大火球，另有照片顯示現場被完全摧毀，事故現場仍然煙霧瀰漫。據民防部稱，對居民沒有危險。

地區官員下令疏散附近10個村落合共逾2,300名居民。俄國防部表示，共動用了170位緊急救援人員和50輛汽車協助救援滅火，同時派出4架重型消防飛機、3架直升機以及無人機。一名副部長到場協調救災工作。

當地官員最初表示，爆炸造成7人死亡，多人失蹤，不過幾個小時後再次宣布，事故造成16人死亡，1人重傷送院。截止發稿前，當時值班的17人全部遇難。

俄羅斯緊急情況部表示，這起爆炸起因於生產過程中的一個故障，但並未說明詳情。州長柳比莫夫（Nikolai Lyubimov）形容情況複雜，不過當日傍晚發表聲明指，最壞的情況已經過去，形勢已經受到控制。

據俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士稱，有人未有適當執行技術程序而肇禍；法新社指，該工廠早已被俄羅斯政府視為 “戰略公司”，隸屬國企俄羅斯國家技術集團（Rostec）；但當地傳媒卻說，工廠2015年已破產，廠房已交由其他炸藥公司使用。

俄偵查委員會、梁贊州檢察院及俄生態、技術和原子能監督局等部門已開始就事故進行調查。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw