俄羅斯火藥廠發生爆炸 17名當班工人全部遇難

俄羅斯一間火藥廠22日晚間發生爆炸事故，造成至少 17 人死亡。俄羅斯緊急情況部表示，事故源於生產時的一個故障，並稱對居民沒有危險。俄羅斯偵察委員會已就爆炸事故進行刑事立案。爆炸發生在莫斯科東南方約270公里處梁贊（Ryazan）州一家名為Elastik的火藥工廠，並引發火災。

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據當地媒體報道，事故發生時員工正在開始試圖打開機器操作，當時有17人當班。

從網絡傳出的視頻片段所見，工廠爆炸一刻冒出大火球，另有照片顯示現場被完全摧毀，事故現場仍然煙霧瀰漫。據民防部稱，對居民沒有危險。

地區官員下令疏散附近10個村落合共逾2,300名居民。俄國防部表示，共動用了170位緊急救援人員和50輛汽車協助救援滅火，同時派出4架重型消防飛機、3架直升機以及無人機。一名副部長到場協調救災工作。

當地官員最初表示，爆炸造成7人死亡，多人失蹤，不過幾個小時後再次宣布，事故造成16人死亡，1人重傷送院。截止發稿前，當時值班的17人全部遇難。

俄羅斯緊急情況部表示，這起爆炸起因於生產過程中的一個故障，但並未說明詳情。州長柳比莫夫（Nikolai Lyubimov）形容情況複雜，不過當日傍晚發表聲明指，最壞的情況已經過去，形勢已經受到控制。

據俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士稱，有人未有適當執行技術程序而肇禍；法新社指，該工廠早已被俄羅斯政府視為 “戰略公司”，隸屬國企俄羅斯國家技術集團（Rostec）；但當地傳媒卻說，工廠2015年已破產，廠房已交由其他炸藥公司使用。

俄偵查委員會、梁贊州檢察院及俄生態、技術和原子能監督局等部門已開始就事故進行調查。