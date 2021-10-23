執政16年後默克爾向歐洲告別 提出最後的警告

執政16年的德國總理默克爾周五在其於布魯塞爾舉行的第107次也是最後一次峰會結束時，對歐洲應對社會、移民和經濟挑戰的能力提出警告。

廣告 繼續瀏覽後續

默克爾說："我現在正以總理的身份離開這個歐盟，目前情況令我擔憂。"她警告說："通過尊重和尋找共同解決方案的努力，我們已經克服了許多危機，但我們還有一系列未解決的問題。

法新社發自布魯塞爾的報道稱，關於波蘭受到歐盟批評的包括司法獨立、媒體自由等法治議題，默克爾重申她希望有一個更和平的辯論，呼籲對話以及對這個前共產主義國家的歷史有更多了解。她認為相互尊重非常重要。

默克爾警告說，在移民問題上，歐盟 "總是受到來自外部的傷害"。法新社就此指出，目前白俄羅斯被指控為報復歐盟的制裁而偷運移民過境。

默克爾還對歐洲大陸的競爭力表示擔憂，特別是在人工智能等新技術方面。她遺憾地表示，"歐洲不是最具創新性的大陸，" 她的繼任者將有 "重大項目 "需要實施。

今年67歲的默克爾將告別歐洲舞台時，受到了來自各方的大量讚譽。最近幾個月，歐盟領導人一直在向這位自2005年以來一直領導德國的領導人表示敬意和感謝。 歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾在布魯塞爾說，歐盟27國峰會 "沒有默克爾就像羅馬沒有梵蒂岡，巴黎沒有埃菲爾鐵塔"。盧森堡首相格紮維埃-貝泰爾評論默克爾善於通過妥協找到團結的方式，以便讓歐洲走的更遠。 歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩強調默克爾的分析能力在打破有時曠日持久的歐洲談判僵局中起到的關鍵作用。

與此同時，她在執政長達16年後退位也引起了人們對歐盟內部出現真空的擔憂，因為歐盟正面臨著決定性的挑戰，包括新冠疫情之後的經濟重建，氣候變化，以及確定在美國和中國之間地緣政治角色等。

法新社指出，作為歐洲大陸最大經濟體的首腦，默克爾在2008-2009年全球金融風暴後的歐元區危機期間，因柏林的態度而受到嚴厲批評，但後來她對2015年移民危機的反應以及最終團結在歐盟27國共同債務的背後而受到廣泛讚揚。

預計德國將在聖誕節前產生一位新總理。社會民主黨、綠黨和自由黨周四公布了他們的談判時間表，以便在12月初讓奧拉夫-肖爾茨（SPD）執掌國家政權。