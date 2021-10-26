歐洲藥管局批准成人用莫德納疫苗增強劑

歐洲藥品管理局批准用於成人的莫德納(Moderna)疫苗增強劑Spikevax。這項決定與 10 月 15 日衛生最高管理局建議僅使用輝瑞 / BioNTech 的疫苗作為增強劑的做法互相矛盾。

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歐洲藥品管理局於 10 月 25 日周一批准從莫德納實驗室向 18 歲及以上的人接種第三劑抗新冠病毒疫苗。因為衛生當局擔心注射兩劑新冠疫苗後的保護力水平會下降。

Modena廠牌研發的疫苗Spikevax 是繼本月早些時候輝瑞 / BioNTech 的疫苗之後，第二個獲得批準的疫苗增強劑。 歐洲藥品管理局（EMA）在一份新聞稿中說：“數據顯示，在第二劑後六到八個月給予第三劑 Spikevax ，結果顯示可以讓這項抗體水平下降的成年人的抗體水平增加。”

半劑量疫苗，作用較不厲害：

總部位於阿姆斯特丹的監測機構補充說，27 個歐盟成員國的衛生當局“可能會同時考慮到當地的流行病學情況而發布關於使用增強劑量的官方建議。

該機構表示，目前的數據顯示了與打過第二劑 Spikevax 後副作用的類似模式。

“仔細監測注射增強劑後，發生心肌炎和其他副作用的風險非常罕見。歐洲藥局EMA 補充道。”它還說：“加強劑量是前兩劑疫苗使用劑量的一半，”

本月早些時候，該機構批准了針對18歲以上人群的輝瑞的 Comirnaty（輝瑞 / BioNTech）疫苗的增強劑注射，以及為免疫系統嚴重減弱的人群提供的 Comirnaty（輝瑞 / BioNTech）和 莫德納的Spikevax（Moderna）兩種疫苗的增強劑。