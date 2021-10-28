莫斯科市開始采強制措施以遏制新冠飈速擴散

俄羅斯10 月 28 日星期四下令生效莫斯科全市開始的一系列健康限制措，俾能遏制因疫苗接種緩慢而在飆升擴散的新冠疫情。當局下令：非工作期間、學校和餐館全部關閉。

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俄羅斯現正面臨最嚴重的新冠病毒擴散浪潮。當局希望藉此措施能控制日益加速擴散的疫情。當局宣布，凡餐館、美容院、服裝或傢具店、健身房、舞蹈學校和其他被視為“非必要”的服務行業全部關閉到 11 月 7 日。

莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧表示，只有銷售藥品、食品和基本民生必需品的商店才被允許開放，莫斯科是迄今為止受疫情影響最嚴重的城市。

強迫失業一周

此期間，大多數企業和公共服務也被勒令停止工作。 與此同時，俄羅斯總統普京宣布從 10 月 30 日至 11 月 7 日在國家層面暫停工作，以期減緩人員流動，從而減緩病毒傳播。

幾個星期以來，俄羅斯在 24 小時內的新冠病毒死亡與感染人數記錄都破紀錄，超過世界衛生組織訂定的疫情數值指標。

X6X4X，根據俄羅斯官方數據，目前新冠死亡總人數已超過 233,000 人，使俄羅斯成為歐洲新冠病患喪生人數最多的國家。

俄羅斯國家統計局對於新冠死亡的定義比較寬鬆。該局8 月底的宣布了新冠死亡人數數據更嚴重的報告：超過 400,000 人死亡。