烏克蘭否認 俄在兩國邊界附近集結軍隊

烏克蘭國防部11月1日否認媒體有關俄羅斯在兩國邊界附近集結軍隊的報導，表示並未察覺俄國軍隊或武器有增加現象。

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美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）周末報導，俄軍在鄰近烏克蘭邊界地區再次集結，令美國和歐洲一些官員感到憂心。這些官員正密切關注他們眼中俄羅斯西部不尋常的裝備和人員調動狀況。

烏克蘭國防部對此發表聲明說：“截至2021年11月1日，紀錄中並無俄羅斯將額外軍隊、武器和裝備朝烏克蘭國界調動情事。”

俄方今年春季曾沿烏克蘭邊界集結數萬部隊，令烏克蘭和西方國家不安，但稍後下令這些部隊撤回基地。