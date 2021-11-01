英外相：與法國的漁業爭端需在48小時內解決 否則將採取法律行動

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）11月1日在受訪時設定了一個48小時的最後期限，並指在英國採取法律行動之前，必須解決與法國的漁業爭端。

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英法兩國在漁業問題上的爭執由來已久，隨着英國脫歐後，過去幾天，矛盾持續升級。今年1月1日，英國脫歐後相關貿易協議正式生效，根據這份協議，歐盟國家漁民可以獲得捕撈許可，進入英國海域捕魚。但對於捕撈許可的通過率，雙方卻是各持己見。

英國首相約翰遜已與法國總統馬克龍在上周末出席羅馬20國集團峰會期間舉行了會晤，對於這場會晤雙方還是各執一詞。約翰遜稱英國的立場沒有改變，但他補充說，他閱讀了法國給歐盟的一封信，信中主張“英國要為脫離歐盟受到懲罰”，對此他“大惑不解”。

馬克龍周日表示，英國必須在爭端中讓步，向法國船隻發放更多在英國水域捕魚的許可證，否則法方將在周二觸發貿易報復。他指出，“球是在英國的腳下。”法國警告說，可能會禁止英國船隻進入法國港口，而這一爭端也使法方威脅要提高通過海底電纜向英吉利海峽中的海峽群島的澤西島供電的價格。

特拉斯周一向英國天空新聞台表示，如果馬克龍繼續實施他的計畫，“我們將利用我們與歐盟的貿易協定的機制採取行動。”她解釋說，“這意味着我們將使用爭端解決機制，這可能導致在貿易中採取直接行動。”

特拉斯說，“法國人的行為是不公平的，這不在貿易協議的條款之內。如果有人在貿易協議中表現得不公平，你有權對他們採取行動，並尋求一些補償措施。”她指出，“如果法國人不退讓，這就是我們要做的。”特拉斯說，在英方採取法律行動之前，這個問題“需要在未來48小時內得到解決。”