第四波疫情猛襲德國 單日新冠感染高達3.4萬人

德國單日新冠感染人數達到了3.4萬例，創新紀錄。這被視為是第四波疫情兇猛到來的標誌。媒體批評政治家們失責，沒有很好地抗擊疫情。

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據德國廣播電台報道，周四，德國單日新增感染人數高達33949例，創新紀錄。此前的最高記錄是第二波疫情時去年12月18日的33777例。今年初第三波疫情到來時，最高記錄是4月22日的29518例。

本周一，德國五個聯邦州因萬聖節放假。目前尚不清楚，周四的感染數字爆增是否與該節日有關。

根據柏林羅勃特科赫研究所的統計，德國七天感染指數為154.5，前一天為146.61，前一周為130.2。該指數統計的是過去七天內平均每十萬人的感染率。

德國聯邦和各州衛生部門本周四和周五在巴伐利亞博登湖東岸城市林道（Lindau）舉行衛生部長會議。《南部信使報》周四傍晚報道說，打破紀錄的感染數字使衛生部長施潘和各州衛生部長備受壓力。巴符州要求對教師，幼兒園阿姨和護工實行接種疫苗的義務。

默克爾總理周三警告說，如果感染數據繼續上升，則將對未接種疫苗者實行新冠限制。對已經接種疫苗者不會有限制。

《時代》周報批評說，沒有人能說，災難性的新冠疫情出乎意料。 這是政治家們不採取行動，不頂用的結果。新冠疫情本來不應該走到現在這個地步。一些政治家的做法是，等待儘可能長的時間，傳播信心，忽略所有警告，並希望結局最終不會太糟糕。可不幸的是，到目前為止，情況一直很糟糕。 疫苗接種率低、數據錯誤、錯失良機和政治家們錯估形勢等多種原因使新一波新冠疫情來勢兇猛。人們面臨的可能是一個漫長而黑暗的冬天。

柏林《每日鏡報》表示，目前的權力真空給抗擊疫情帶來不利狀況。即將退休的默克爾總理預告，將出台不愉快的新冠措施。但其實已到了默克爾後任接管責任的時候了。默克爾的後任很有可能是肖爾茨。當然，還處於聯盟談判階段的聯盟是不能接管政府業務的。但這裡需要的不是真正的行動，而是一個政治信號。肖爾茨在國際政治舞台上，已經以未來總理的身份登台，那麼，他在德國也應該可以預先打出他願意承擔總理職責的信號。