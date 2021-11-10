俄羅斯監獄爆強姦醜聞 18官員遭解職 揭發者仍受通緝

俄羅斯監獄部門周三表示，在一則顯示監獄中存在系統性強姦和酷刑的視頻引發醜聞後，相關部門已經解僱了18名涉事官員與僱員。

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據法新社今天報道說，10月初，俄羅斯一家非政府組織Gulagu.net公布了因舉報人而獲得的視頻，舉報人是一名前白俄羅斯囚犯，他在被拘留期間以電腦維護活動為名獲得了這些錄像文件，目前他在法國尋求庇護。

據這段錄像顯示，在俄羅斯薩拉托夫的一家監獄醫院裡，一名囚犯被人用棍桿性侵強姦。這些消息導致當地監獄部門負責人辭職，監獄的有關官員被解僱，當局展開了五項調查。

周三，薩拉托夫州監獄管理局代理局長安東-埃法爾金說，18名官員已被解職，11人因 "最嚴重 "的違紀行為被起訴。埃法爾金向當地國家電視台GTRK保證說："我們正在盡一切努力查明真相，並得出必要的結論，我確信這種情況今後不會再發生。”

前一天，Gulagu.net項目發布了其他視頻，顯示薩拉托夫的這家監獄-醫院發生的強姦案。

而俄羅斯的監獄系統經常受到酷刑醜聞的影響，這些酷刑是由看守或其他執行看守命令的囚犯以准制度化的方式實施的，特別是為了通過酷刑脅迫獲得口供。

據俄羅斯克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫周三告訴記者，醜聞發生後，官方正在進行調查，並補充說 "體制已作出反應"。

法新社說，舉報人謝爾蓋-薩瓦列夫已在法國尋求政治庇護，稱他擔心俄羅斯當局的報復，俄羅斯當局已對他發出逮捕令。根據薩拉托夫一家法院網站上的文件，他正面臨 "濫用訪問 "計算機數據的刑事指控。但他的逮捕令最近受到了地區檢察官的質疑。