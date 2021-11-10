聯合國將就白俄羅斯波蘭邊境難民危機召開緊急會議

聯合國周四下午將就數千名移民從白俄羅斯進入波蘭境內一事舉行緊急會議。會議是在法國、愛沙尼亞、愛爾蘭的要求。這次會議將以閉門的形式舉行，而波蘭和白俄羅斯之間的緊張局勢並未減弱，俄羅斯支持並於周三被華沙指責為“國家恐怖主義”。

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聯合國發言人斯蒂芬·杜加里克周三在每日新聞發布會上說：“這種情況不應出於政治原因而成為國家之間緊張局勢的原因。”發言人表示：秘書長古特雷斯正在關注白俄羅斯和波蘭邊界的局勢”。發言人說，他回顧了“根據人道主義原則和國際法管理移民和難民問題的重要性”。

德新社報道稱，波蘭政府推測，這些移民有可能從Kuznica Bialostocka進入波蘭。從一些圖像資料分析，目前有數百名移民聚集在白俄羅斯和波蘭邊境線白俄羅斯一側。白俄羅斯反對派媒體Nexta稱，這些移民大多是來自伊拉克的庫爾德人，其中還包括不少婦女和兒童。

波蘭特勤局發言人札林（Stanislaw Zaryn）在推特上寫道："根據最新情報，白俄羅斯全副武裝的安全人員控制着較大數量的移民，安全人員來決定，這些移民可以去哪裡，不可以去哪裡。"札林指出，這是白俄羅斯針對波蘭的又一敵對行動。

波蘭政府緊急成立了一個危機處理小組，同時在其與白俄羅斯邊境線部署了額外的邊防人員、警察和軍人。據波蘭國防部稱，該國目前在該地區派駐了12000名士兵，比此前增加了2000人。波蘭在邊境地區的後備役軍人也進入了全面戒備狀態。波蘭方面表示，目前正高度警戒這些移民通過Kuznica強行闖入波蘭領土。

歐盟委員會一名發言人說，歐盟保護邊境署Frontex可以同波蘭邊防力量一道處理目前的危機，但波蘭方面必須提出申請。歐盟另一個成員國立陶宛則在周一宣布，向同白俄羅斯接壤邊境地區派遣軍隊。

白俄羅斯總統盧卡申科受到指責，讓這些移民先飛到白俄羅斯，然後組織他們偷渡進入歐盟。而德國是這些移民最終想到達的主要目的地。