歐元區經濟預計明年繼續強勁向好

歐盟執委會周四預測，隨着歐元區經濟從疫情引發的衰退中恢復，今年歐元區經濟的增長速度將超過之前預期，2022年將繼續強勁擴張，赤字和公共債務將下降。

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據路透社今天報道說，歐盟執委會上調今年歐元區增長預期，並預計2022年經濟繼續強勁增長。據歐盟執委會表示，在2020年萎縮6.4%後，今年歐元區19個國家的國內生產總值(GDP)將增長5.0%，5月時的預期僅為增長4.3%。並預測2022年和2023年將分別增長4.3%和2.4%。

據歐盟執委會副主席東布洛夫斯基分析認為，“我們為緩解疫情衝擊而採取的措施，以及在整個歐盟範圍內加大疫苗接種力度，顯然促成了這一成功。”

歐盟執委會表示，2021年通脹率將達到2.4%，高於2020年的0.3%，隨後在2022年放緩至2.2%，2023年為1.4%。價格上漲的峰值將在今年的最後四個月出現，然後在整個2022年逐漸放緩。歐盟執委會預測，經濟快速增長和政府對經濟的緊急支持的逐步退出，將有助於把歐元區總預算赤字佔GDP的比例從2020年的7.2%降至今年的7.1%，然後在2022年降至3.9%，2023年降至2.4%。

路透社說，歐元區公共債務今年將達到頂峰，佔GDP的100%，到2022年將降至97.9%，2023年降至97.0%，此一下降速度比5月的預測要快。