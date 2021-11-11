白俄與波蘭邊境危機 俄羅斯出動戰略轟炸機相挺

歐盟周三指責白俄羅斯鼓動移民越過邊境湧入波蘭，是發動了“混合式攻擊”，從而為擴大對白俄羅斯的制裁鋪平道路。這場危機有可能招致俄羅斯和北大西洋公約組織(北約/NATO)插手。俄羅斯罕見地派遣兩架具有核打擊能力的戰略轟炸機在白俄羅斯領空巡邏，以示對其親密盟友的支持。波蘭指控白俄羅斯挑起的邊境移民危機，背後的主謀是俄羅斯普京。

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據路透社報道，白俄羅斯與波蘭邊境危機加劇，俄羅斯和北約似將出手干預。

俄羅斯罕見地派遣兩架具有核打擊能力的戰略轟炸機在白俄羅斯領空巡邏，以示對其親密盟友的支持。一位歐盟官員稱，波蘭在一次閉門會議上向北約盟國通報了情況，北約盟國承諾將提供支持。

華沙方面稱說，被困在白俄羅斯的中東、阿富汗和非洲移民夜間多次試圖強行進入波蘭，同時宣布已經部署額外的警力加強邊境管理。

聯合國人權高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)呼籲各國緩和緊張局勢，解決這場“不可容忍”的危機。

歐盟曾多次因白俄羅斯侵犯人權而對其進行制裁，指責明斯克從飽受戰爭蹂躪和貧困的國家引誘移民，然後將他們推向波蘭，試圖在歐盟東翼製造暴力混亂。據歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)稱，“歐盟邊界正面臨著一場殘酷的混合式攻擊。白俄羅斯正以一種不顧他人和令人震驚的方式，將移民的痛苦作為武器。”

歐盟的27位大使同意這構成了進一步制裁的法律基礎，最早可能在下周實施，針對約30名個人和實體，包括白俄羅斯外交部長和國家航空公司。

據”歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在華盛頓與美國總統拜登會面後告訴記者，很快，將在下周初擴大對白俄羅斯的制裁.我們將研究是否有可能制裁那些為將人口販運到明斯克，再到歐盟-白俄羅斯邊境的活動提供便利的航空公司.”

據路透社，盧卡申科和俄羅斯總統普京把責任歸咎於歐盟。克里姆林宮指責歐洲未能實現自己的人道主義理想，並試圖通過關閉部分邊境的計畫來“扼殺”白俄羅斯。莫斯科表示，歐盟因這場危機而對白俄羅斯實施制裁是無法接受的。

俄羅斯派出圖-22M3轟炸機在白俄羅斯空域執行巡邏任務，這些轟炸機能夠攜帶核導彈，包括能夠躲避西方先進防空系統的高超音速導彈。俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，他希望負責任的歐洲人“不要讓自己捲入一個相當危險的漩渦”。

德國總理默克爾對記者表示，她在電話中呼籲普京運用他對盧卡申科的影響力，“因為人們(移民)被利用了，他們似乎變成了不人道政策的受害者--必須對此採取一些措施。”

克里姆林宮表示，普京告訴默克爾，歐盟應該直接與白俄羅斯對話。

據法新社報道稱，數以千計移民在白俄羅斯邊境集結試圖非法進入波蘭。波蘭總理指控，這波前所未有的移民潮背後主使是俄羅斯，並說這波「攻擊」恐破壞歐盟的穩定。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）周三提出這項指控之際，數千名絕望的移民被困在白俄羅斯與波蘭邊境的天寒地凍中，雙方軍隊也集結邊境，瀰漫對峙的肅殺氣氛。

西方批評家近幾個月來表示，白俄羅斯強人總統盧卡申科正將中東移民引誘到他的國家，然後將這些移民送過邊境，以報復歐盟制裁。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人史丹諾（Peter Stano）對記者說：「這是盧卡申科政權慘無人道黑幫做法的一部分。」

白俄否認這些說法，並指責歐盟成員國波蘭不讓移民入境才是違反人權。

波蘭總理莫拉維茨奇巡視邊境的警衛、軍隊和警察，然後將批評炮火轉向白俄的主要國際支持者俄羅斯。莫拉維茨奇對波蘭國會表示：「盧卡申科正在進行的攻擊，主謀是莫斯科當局、俄羅斯總統普京。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控是西方在中東的軍事「冒險」，促使移民逃離該地區；他同時呼籲對抵達歐盟的移民採取「獨特作法」。他說：「為什麼從土耳其前往歐盟的難民時，歐盟是負擔費用讓他們留在土耳其的領土？」「為什麼不能以同樣的方式幫助白俄羅斯人？」

數百名移民昨天遊行到邊境、試圖穿越，但被一排排波蘭警察、士兵和邊防警衛擋在鐵絲網後面，危機來到高峰。根據路透社消息，波蘭國防部長表示已派出1萬5000名軍人前往邊界。

波蘭和白俄今天都表示，目前有3000至4000名移民在波蘭庫辛尼加（Kuznica）村附近的邊界臨時營區。

媒體記者禁止進入，但根據白俄與波蘭當局發布的影片，隨着氣溫徘徊在冰點附近，聚集在鐵絲網邊的移民蜷縮在烤火堆和帳篷里。

波蘭稱白俄將移民作為人肉武器，絕不會開放邊境。莫拉維茨奇在推特發文說：「今天整個歐盟的穩定和安全都處於危險之中。」