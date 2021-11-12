白俄羅斯與波蘭邊境難民危機：聯合國安理會無解

聯合國安理會15個成員國星期四稍晚召開閉門會議，愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、美國、英國在會中提出移民危機議題。美國和歐洲在聯合國安理會的代表，會中譴責白俄羅斯對於該國與波蘭邊界移民危機的作為。歐盟先前表示，白俄羅斯慫恿數以千計逃離飽受戰爭蹂躪之處的人試着越過邊界進入波蘭和其他鄰國，藉此報復歐盟的制裁。白俄羅斯總統盧卡申科最新威脅要進行報復，包括關閉經過白俄羅斯的俄羅斯天然氣往歐洲的運輸通道。

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據法新社報道說，西方國家就移民危機在聯合國安理會中譴責白俄。這些國家在聲明中說：「我們譴責將活生生的人當作工具的精心策畫，那些人的生命和福祉因白俄羅斯的政治目的陷入危險之中，為的是破壞鄰國和歐洲聯盟外部邊界的穩定，並把焦點從白俄羅斯侵犯人權日益嚴重的問題上轉移開來。」

上述國家稱白俄羅斯的作為「令人無法接受」，並指控白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）對區域穩定構成威脅，呼籲以「強烈的國際社會反應」來追究白俄羅斯的責任，且承諾會「討論我們可以採取的進一步措施」。

白俄羅斯曾警告，這場危機可能升級為軍事對抗；立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞則稱白俄羅斯對歐洲社會造成嚴重威脅。

愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、美國、英國等國家表示：「我們仍堅定一致地保護歐盟，以對抗白俄羅斯當局這些混合舉措。」

俄羅斯駐聯合國公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在會前告訴記者，他認為西方國家的安理會使節「有某種受虐傾向，因為在我們面前提出這個議題必須非常有勇氣，這對歐盟來說完全是種羞辱。」

當被問到俄羅斯或白俄羅斯是否協助移民前往波蘭邊境時，紀柏梁說：「不，絕對沒有。」他補充道，不是所有問題都要安理會來解決。

法新社說，俄羅斯在安理會有否決權，因此能庇護白俄羅斯免於任何可能的聯合國制裁。

據路透社報道稱，與白俄羅斯接壤的國家周四警告說，歐盟東部邊境的移民危機可能升級為軍事對抗，而烏克蘭則表示，將再部署數千名士兵以加強邊境力量。

立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞表示，白俄羅斯蓄意利用移民升級其“混合攻擊”以報復歐盟的制裁，對歐洲安全構成了嚴重威脅。據上述這些國家的國防部長在一份聯合聲明中說，“這增加了發生挑釁和嚴重事件的可能性，也可能蔓延到軍事領域”，

歐盟表示，白俄羅斯正在鼓勵數以千計逃離戰亂地區的人穿越歐盟邊境，可能實施新的制裁。白俄羅斯和航空公司最快將在下周一運送這些人。

白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)威脅要進行報復，包括關閉經過白俄羅斯的俄羅斯天然氣運輸通道，儘管其盟友和財政支持者俄羅斯沒有立即作出回應。俄羅斯總統普京表示，莫斯科將努力幫助歐洲應對能源緊縮，並希望德國當局儘快對北溪2號管道進行認證，該管道將向歐洲最大的經濟體輸送更多俄羅斯天然氣。

明斯克方面表示，兩架俄羅斯戰略轟炸機連續第二天在白俄羅斯領空巡邏，以示支持。