荷蘭政府決定局部實施“封城”

荷蘭連日來新冠疫情反彈嚴重，11月12日政府決定局部實施“封城”至少3個星期，以遏制疫情進一步擴散。荷蘭成為歐洲地區今年夏季以來首個“封城”的國家。反封城的人周五上街遊行，警察使用水槍疏散人群。

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荷蘭政府9月底宣布解除大部分防控措施後，疫情反彈加劇。荷蘭國家公共衛生與環境研究所9日發布的數據顯示，3日開始的一周，該國新增新冠確診病例近7.7萬例，比前一周激增45%；7天新冠感染率（每10萬人7天內新增確診病例數）超過400。

荷蘭廣播節目公司報道，新冠疫情專家組向政府提出“封城”建議後，首相馬克·呂特12日作出了上述決定。

荷蘭廣播節目公司報道，“封城”舉措包括取消大型聚集活動、關閉劇院和電影院、縮短餐館和咖啡館營業時間等。學校將不受影響，正常上課。

隨着疫情加劇，荷蘭政府已於上周加強防控措施。本月6日起，強制“口罩令”實施範圍從公共交通工具擴大至所有室內公共場所，包括圖書館、市政廳、超市、火車站等；“新冠通行證”使用範圍由餐館、咖啡館、劇院和體育場等場所擴大至博物館、動物園、遊樂園和室內外體育活動場所等。

“新冠通行證”證明持有者符合以下三種情況：或完成新冠疫苗全程接種；或新冠病毒檢測結果為陰性；或感染新冠後康復。

現階段，荷蘭新冠疫苗接種率接近85%，加強針僅向少數免疫力較弱的群體提供。由於感染人數激增，醫院人滿為患，不得不減少接診其他病症患者。

荷蘭國家公共衛生與環境研究所數據顯示，荷蘭大約56%的新冠患者未接種疫苗或僅接種一針。在重症監護病房接受治療的新冠患者中，70%未接種疫苗或僅接種一針。

包括荷蘭在內，歐洲多個國家近期疫情加重。世界衛生組織歐洲區域辦事處本月4日發布警告說，區域內50餘國的新冠疫情令人擔憂，歐洲地區已再度成為新冠疫情“震中”。

歐洲區域辦事處主任漢斯·克盧格說，如果不進一步採取疫情防控措施，到明年2月前，歐洲新冠死亡病例可能再增加50萬例。