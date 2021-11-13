英國防參謀長：與俄羅斯的緊張局勢或引發意外戰爭

英國國防參謀長尼克·卡特（Nick Carter）近日在受訪時表示，西方國家和俄羅斯之間爆發意外戰爭的風險比冷戰結束以來的任何時候都大，因為許多傳統的外交工具已不再可用。

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卡特向《泰晤士報》電台表示，在“多極世界”的新時代，各國政府為了不同的目標和不同的議程而競爭，出現緊張局勢的風險更大。他說，“我認為我們必須小心，人們不要讓我們一些政治的好戰性質最終陷入升級導致誤判的境地。”

即將卸任的卡特列舉了專制主義對手願意使用任何手段，包括移民、天然氣價格、代理人或網絡攻擊，以在國際舞台上實現他們的目標。他認為，自冷戰以來和美國單極統治世界時代的“傳統外交工具和機制”已經不復存在。

卡特說，“如果沒有這些工具和機制，這些升級或這種升級可能導致誤判的風險更大。”他強調，“所以我認為這是我們必須面對的真正挑戰。”最近幾周，東歐的緊張局勢不斷加劇，歐盟指責白俄羅斯盧卡申科當局利用移民問題發動混合攻擊，在歐盟成員國波蘭的邊境上製造人道主義危機。

俄羅斯總統普京周六表示，北約在黑海舉行的計畫外演習對莫斯科構成嚴重挑戰。普京並稱，俄羅斯與白俄羅斯和歐盟邊境的危機毫無關係。

此前，根據俄羅斯國防部發布的通報，兩架圖-22M3遠程轟炸機於11月10日在白俄羅斯空域執行了巡邏任務。倫敦方面周五表示，已經派遣了一支英國軍事人員小隊，為波蘭在其與白俄羅斯的邊境地區探索“工程支持”。英國颱風戰鬥機當天還護送兩架俄羅斯軍機離開英國的關注區。