歐盟將擴大制裁白俄 普京：願協助化解移民危機

歐盟高層官員14日宣布，將自15日起擴大對白俄羅斯的制裁，納入將移民送至歐盟邊境的航空公司和旅行社。另外，俄羅斯總統普京表示，願協助化解白俄與波蘭邊境的移民危機。

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數以千計大多來自中東的移民近日被困在波蘭與白俄羅斯交界，歐盟指責白俄故意放任這些難民進入，然後將他們送往波蘭等歐盟國家，以報復歐盟的制裁；明斯克當局（Minsk）則否認上述指控。

兩名外交官11日表示，歐盟正考慮對白俄主要機場實施制裁，以阻止航空公司運入移民。

歐盟成員國外長訂於15日舉行會議。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）告訴法國《星期日報》（Le Journal du Dimanche）：“我們將同意擴大制裁白俄的法律框架，以適用於所有參與非法偷運移民至本國者。”

博雷利還說，航空公司和旅行社高階主管可能面臨歐盟旅行禁令，或遭凍結資產。目前約有30名白俄官員可能成為制裁對象。

俄羅斯新聞社（RIA）14日報導，總統普京受訪時表示：“我們已準備好透過一切必要手段協助白俄解決（移民危機）。”

俄羅斯為力挺白俄羅斯，日前派傘兵到白俄與波蘭邊界附近與白俄軍隊演習，還兩度派出具備核子打擊能力的轟炸機到同一地區巡航。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）14日呼籲，北大西洋公約組織（NATO）必須採取“具體步驟”，以解決移民危機。

他還說波蘭、立陶宛和拉脫維亞可能會根據北約創立條約第4條，召集北約理事會。

另據法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）14日敦促俄羅斯總統普京儘快介入，以應對危機。

特拉斯在《周日電訊報》（The Sunday Telegraph）的投書中強調：“俄羅斯在此事上負有明確責任，莫斯科必須要求白俄當局結束危機，並展開對話。”