空客與Indigo Partners簽署255架A321超級大單 價值超300億美元

這些飛機價值超300億美元，但折扣後的實際成交價格將低於這個數字。本次交易中維茲航空佔據訂單中的最大份額，其訂購了102架飛機，美國邊疆航空訂購91架，墨西哥的沃拉里斯航空和智利的捷聰航空分別訂購了39架和23架。2017年，空客和Indigo Partners達成一項430架飛機訂單。

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空客從航空公司先鋒人物、Indigo Partners執行合夥人Bill Franke那裡獲得了一份255架窄體飛機的超級訂單。

這份與Indigo Partners的後續交易關於A321機型，空客最暢銷的窄體機系列的較大版本。這些飛機價值超300億美元，但折扣後的實際成交價格將低於這個數字。大部分的交付將從2025年起進行。

Indigo Partners專門從事全球航空運輸投資業務，在Wizz Air、Frontier Airlines，Jetsmart和Volari等多家航空公司中都持有股份。

據報道，本次交易中維茲航空(Wizz)佔據訂單中的最大份額，其訂購了102架飛機，美國邊疆航空(Frontier Group )訂購91架，墨西哥的沃拉里斯航空(Volaris Aviation)和智利的捷聰航空(JetSmart Airlines)分別訂購了39架和23架。

根據空客的聲明，Wizz的訂單包括27架A321XLR變體。JetSmart將獲得兩架A321XLR，並將38架A320neo訂單升級為A321。

2017年，同樣在迪拜航展，空客與Indigo Partners達成一項430架飛機，價值近495億美元的訂單。