減少依賴美國，在印太應對中國：歐盟聯軍路線圖呼之欲出

綜合路透社，回聲報駐布魯塞爾站等消息，日前歐盟為打造可達5千人的聯合軍隊設定了路線圖和時間點，歐盟聯軍“將旨在補充北約，而非取而代之”，在減少對美國依賴的同時，為在印太地區應對中國提供更多可能性。

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根據這一名為“戰略羅盤”的文件，歐盟將力圖在明年三月峰會上對如下幾點重要內容達成一致：“到2025年，歐盟應發展出由陸，海，空三方面組成的‘聯合快速部署軍力’”；“到明年，歐盟希望就動用上述快速反應軍的情景達成一致，並從2023年開始啟動包括海軍行動的常規軍演”；“到2025年，歐盟應可從總部下達並運行所有訓練任務，包括小規模演習和任務，從2030年起，歐盟總部應有能力運行所有任務”；“明年開始，歐盟希望就全力開展特殊網絡聯動小組工作達成一致”，但暫不清楚歐盟是否“會擁有主動發起網絡攻擊的能力”；“歐盟將發展新型作戰坦克和未來空中戰鬥系統，日期將另行共同決定”；“為了減少對美國軍事的依賴，歐盟計畫到2025年基本填補上關鍵的能力差距”，這包括遠程軍用航空運輸，空間通信技術和情報能力等；“作為西方戰略應對中國軍事崛起的一部分，歐盟計畫到2023年在印太地區開展更多歐洲海軍協調聯動，海上軍演和巡邏”。

歐洲聯合軍隊計畫目前處於正式理論化的階段。上周，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利拿出了“戰略羅盤”計畫書，本周一和周二，各成員國就此進行討論。博雷利表示，目前正在波蘭和白羅斯邊境上演的難民危機，正是“戰略羅盤”白皮書此前警醒過的內容：“戰爭與和平此前的邊界已經不適用於當今世界，在黑與白之間，夾雜了不同程度的灰色地帶，包含了各種情況與形式的競爭，強迫，恐嚇，需要歐洲做出回應”。

周二晚間，歐盟各國代表和北約秘書長斯托爾滕貝格見面，強調歐洲聯軍計畫“並非是要和北約競爭”，“而是要對其進行補充”。