奧地利全國22日重新封城

奧地利總理沙倫貝格19日宣布，全國將自22日起重新封城，疫苗強制令則於明年2月1日上路，使奧地利成為首個在歐洲新冠病例激增之際，採取如此嚴格措施的歐盟國家。

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法新社報導，歐洲新冠疫情升溫，各國都加強防疫限制措施，但到目前為止，尚無任何國家恢復全面封鎖，且只有教廷強制要求全民接種疫苗。

沙倫貝格（Alexander Schallenberg）表示，封鎖令最初將實施20天，並在10天後進行評估。

他在提洛爾邦（Tyrol）會見地方政府首長，並召開記者會表示：“儘管我們多月勸導，接種疫苗的人數還是不夠。”

沙倫貝格說：“持續提高疫苗接種率是擺脫這種惡性循環的唯一途徑。”他並指責，拒打疫苗者是在“攻擊醫療系統”。

在奧地利重新封城下，大家除了上班、購買必需品和運動外，不得離開家門；當局建議民眾遠距辦公，並要求家長儘可能讓孩子待在家，但學校將繼續開放。

奧地利15日起已對未施打疫苗民眾實施10天居家管制，違者可處500歐元罰款，是第一個採取這類措施的歐盟國家。

奧地利18日通報超過1萬5000例單日確診，創歷史新高；國內近日疫苗需求量增加，目前66%人口已完整接種疫苗，略低於歐盟67%的平均接種率。