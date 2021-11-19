比利時強制醫護接種疫苗 工會反彈擬發動罷工

比利時政府面對新冠確診者激增，將在明年實施醫護人員強制接種疫苗，但引發醫護界反對，工會擬發動罷工，對日益不堪負荷的醫療體系加大衝擊。

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比利時11月以來新冠病例激增，至11月9日至15日最近一週，平均每天新增1萬1254例新增病例，較前一周增加14%，且越來越多患者需入院治療。比利時目前計有578名患者在重症病房，另301位患者需使用呼吸器，人數也都增加約2成，使得醫院日漸不堪負荷。

比國政府為對抗疫情將在2022年1月實施醫護人員強制接種疫苗，過渡期為期3個月至4月1日，若醫護人員仍未接種疫苗將會失業。但此措施引發布魯塞爾首都醫護人員反對，醫護工會今天表示擬發動罷工。

由於罷工除反對強制接種疫苗外，另結合抗議工作壓力過大、人員短缺訴求，一旦罷工規模過大，將對醫療體系造成更大衝擊。

此外，比利時將自明天起至2022年1月28日實施新的緊縮防疫措施，包括在咖啡廳、酒吧和餐廳，顧客除了就坐飲食外都必須戴口罩，在舞廳和夜店，跳舞的顧客除必須出示接種疫苗，若不想戴口罩則需在入口進行測試，另強制實施每周4天遠程上班。

此外，室內50人、戶外約100人的體育、藝文等活動也須出示接種證明及戴口罩。