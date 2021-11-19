烏克蘭警告：面對自白俄羅斯的移民潮衝擊邊境時將會開槍

白俄羅斯與波蘭接壤的邊境區域，一些移民駐紮被清理移走了。 2021年11月18日照片

烏克蘭周五警告面對試圖從白俄羅斯越過其邊境進入歐盟的移民，烏克蘭將使用一切可能的手段，包括開槍，將他們擊退。

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烏克蘭內政部長丹尼斯-莫納斯特爾斯基今天在議會聽證發言時說："如果邊防人員的生命和健康受到威脅，我們將使用法律規定的所有保護手段，包括槍械。

數千名移民數月來一直試圖從白俄羅斯抵達歐盟。最近幾周，局勢不斷升級，在波蘭-白俄羅斯邊境形成了幾千人的人群，導致莫斯科支持的明斯克和布魯塞爾之間的關係嚴重緊張。與白俄羅斯和幾個歐盟國家接壤的烏克蘭當局擔心，在波蘭和波羅的海邊境受阻的移民將試圖通過烏克蘭進入歐盟。

歐洲聯盟指責白俄羅斯總統盧卡申科的政權策畫了移民的湧入通過發放簽證來報復西方的制裁。這些移民大部分來自中東。而包括波蘭和烏克蘭在內的一些國家指責莫斯科也在為這場危機牽線搭橋。俄羅斯是明斯克的主要盟友。

烏克蘭內政部長在電視上播出的同一議會中的講話中說，"我們不排除俄羅斯決定故意通過白俄羅斯向烏克蘭領土輸送大量非法移民的可能性，"烏克蘭內政部長在講話中說，"我們正在為這種情況做準備，"他補充說，目前烏克蘭-白俄羅斯邊境的局勢 "處於控制和穩定之中"。

基輔上周就表示，打算在烏克蘭與白俄羅斯的邊界部署數千名邊防軍和警察。