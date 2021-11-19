跟進美國 英議員聯名要求約翰遜外交抵制北京冬奧

繼美國拜登政府考慮對北京冬奧採取外交抵制，英國的5位國會議員近日也聯名致函首相約翰遜，敦促他對北京冬季奧運進行外交抵制、禁止官員出席。

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英國下院外交委員會主席圖根哈特、前保守黨黨魁史密斯等5位國會議員17日晚間聯名致函首相約翰遜（Boris Johnson），敦促他參照美國總統及政府官員考慮以外交抵制的方式，不出席兩個多月後即將在北京舉辦的2022冬季奧運。

這5位議員包括與約翰遜同為保守黨籍的勞頓（Tim Loughton）、圖根哈特（Tom Tugendhat）、史密斯（Sir Iain Duncan Smith）、甘尼（Nus Ghani）等下議院議員，另一位是上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）。他們反共立場鮮明，在今年3月都被北京納入制裁名單。

5位國會議員在聯名函中表示，美國總統拜登（Joe Biden）及政府其他官員可能不前往中國出席冬奧，“我們對此表示歡迎”。議員認為應該與美國採取同樣作法、落實下議院7月所通過關於外交抵制北京冬奧的決議很重要，且不影響選手參賽權益。

《路透》報導，拜登在18日接受媒體提問時證實，正在考慮外交抵制北京冬奧；白宮也說，外交抵制的考量是出於新疆人權侵害的嚴正關切。

英國國會下議院在今年7月曾作出決議，表示若有可靠證據顯示一國政府犯大規模暴行，則奧運不應在該國舉辦。英國政府代表應拒絕出席北京冬奧，除非北京當局政府停止在新疆地區的暴行。

此決議案出來後，英國“天空電視台”詢問外交大臣拉布（Dominic Raab）是否會參加北京冬奧時，拉布表示，由於中共政府被控在新疆迫害維吾爾族等少數族裔，他不太可能參加，他說：“我想我去的可能性很小。”

拉布也說明，英國不想將奧運會過度政治化，而且參與體育活動並非由政治人物決定，“當然，新疆之類的地區非常敏感，我們將在適當時機決定我們參與北京冬奧的政治的外交代表層級。”

據親保守黨的《每日電訊報》（Daily Telegraph）近日報導，英國政府目前並不積極考慮外交抵制北京冬奧，也尚未決定官員出席方式。