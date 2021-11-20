歐盟讓步？白俄羅斯與波蘭邊境難民危機暫時緩解

最近數周不斷升級的白俄羅斯與波蘭邊境難民危機暫時緩和。聚集在兩國邊境主要營地的難民被轉移至附近的一處難民收容中心，同時，數百名試圖通過白俄羅斯進入歐盟的難民登上了返回伊拉克的航班。

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白俄羅斯邊防部隊在社交媒體Telegram上稱，截至11月18日，所有被困在布魯茲吉 （Brouzgui）過境點附近營地里的難民都被轉移到了附近的一個接待中心；他們在中心獲得熱食和取暖衣物。白俄方面同時還發布了看似廢棄的營地的照片。波蘭方面也證實，該營地已被清空。

就在這個白俄羅斯和波蘭邊境上最大的難民集中地點，數日前，大批難民與波蘭邊防人員發生了衝突。難民們使用石頭及其它武器攻擊波蘭邊防人員，試圖毀損圍欄 ，以突破防線進入波蘭，遭到波蘭軍警人員以催淚瓦斯和水炮反擊。當日的衝突造成至少3人受傷。

在該營地的難民被安置到接待中心的同一天，一架搭載431人的飛機從白俄羅斯首都明斯克起飛，降落伊拉克。目前聚集在白俄羅斯和波蘭以及立陶宛邊境的許多難民中，很多人都是伊拉克庫爾德人。

這些最新的變化可能會緩解數周來白俄羅斯與歐盟不斷升級的緊張局勢。不過波蘭警方稱，不少難民仍嘗試從邊界的其它地點越境進入波蘭。據波蘭通訊社的報導，目前白俄羅斯和波蘭的邊境約有4000名尋求庇護者。波蘭內政部曾在11月15日稱，將從12月開始沿着白俄羅斯邊界修築隔牆，以阻擋難民/移民潮。

同樣與白俄接壤的烏克蘭則在11月19日警告稱，對於試圖從白俄邊境越過烏克蘭進入歐盟的難民，烏國將使用一切可能的手段，包括開槍，來擊退他們。烏國擔心，在波蘭和波羅的海國家邊境受阻的難民將會嘗試從烏克蘭進入歐盟。基輔稍早已表示，計畫在烏克蘭和白俄邊境部署數千名邊防軍和警察。

據媒體報導，圍繞波蘭白俄邊境難民危機的最新變化，是發生在德國與白俄羅斯領導人的電話交談之後。默克爾與盧卡申科近日通了兩次電話，主要討論對難民提供人道援助和組織難民回家。這些難民主要來自於中東國家。