波蘭指控白俄羅斯採用新方法：將移民分散突破邊境線

波蘭國防部長周六表示，白俄羅斯在與其鄰國波蘭的危機中改變了策略，現在將較小的移民群體引向歐盟東部邊境的多個地點。歐洲對移民邊境衝擊危機出現分歧，歐洲人權官員批評波蘭將痛苦的移民抵擋在邊境線外的做法。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社引述波蘭國防部長Mariusz Blaszczak告訴商業電台RMF FM："我們必須為這個問題將持續數月的事實做好準備。因為現在，移民在白俄羅斯的當局利用下採用了一個稍微不同的方法...... 他說：“在許多地方，較小的人群正試圖跨越邊境。”

波蘭國防部長說，除此之外，還有200多名手持石塊和催淚瓦斯的人群，這些攻擊 "毫無疑問是由白俄羅斯部門組織指揮的"。

歐盟指責白俄羅斯人為地製造危機，把可能的移民--主要是來自中東的移民--帶向邊境，並承諾讓他們輕鬆進入歐盟。白俄羅斯否認了這一指責，反而指責歐盟不歡迎移民。

白俄羅斯總統盧卡申科周五告訴英國廣播公司，他的部隊 "絕對有可能 "幫助人們越境進入歐盟，但他否認策畫了這次行動。盧卡申科說，"我們是斯拉夫人。我們有一顆同情心。我們的部隊知道，移民要去德國... 也許有人幫助他們，"盧卡申科保證說，"但我沒有邀請他們到這裡來。"

據法新社，這些移民--大部分是伊拉克庫爾德人--拋棄家園，把一切都留在了自己國家，花費數千美元持旅遊簽證飛往白俄羅斯，決心進到歐盟里。

周五，歐洲委員會人權專員Dunja Mijatovic要求波蘭結束將移民遣送回白俄羅斯的有爭議的做法。Dunja Mijatovic在一份聲明中說：“我親耳聽到了令人震驚的敘述，絕望的人們在骯髒和極端的條件下，在寒冷和潮濕的樹林中度過了幾個星期，甚至幾個月，遭受了極度痛苦。”

據波蘭媒體報道，自今年夏天危機開始以來，至少有11名移民死亡。波蘭上周為其中一名移民舉行了第一次葬禮--一名在邊境河流布格河溺水的敘利亞少年--並計畫在本周末再舉行兩次葬禮。