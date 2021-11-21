法國急增警力前往海外省，防疫限制抗議與暴力重回歐洲多地

法新社11月21日消息，以荷蘭，奧地利為首，歐洲日前再度進入新冠疫情暴漲期，政府下達的防疫限制性措施重新回歸人們的生活，導致多地爆發穿插暴力的抗議。

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首先是荷蘭：上周荷蘭政府再度下達部分封城限足令，餐飲場所須在晚8點關門，同時對未接種新冠疫苗者關閉某些場所的大門，包括餐廳與酒吧。法新社記者引述海牙一家披薩店店主的觀察，稱“限制令開始執行後，有警察把多人拖拽出餐廳，打碎了店門的玻璃”。在繼前一天鹿特丹上演暴力行為，51人被抓，3人受到彈傷之後，法新社當地記者在11月20日晚間，又見證了海牙的反新冠限制措施大遊行，這場遊行最終不幸地“再次演變成了暴亂”，“5名警察受傷，其中一人重傷”，十餘名示威者被抓，其中一人被控朝路過的救護車前部擋風玻璃扔石頭。這個周末，荷蘭中部小城烏爾克，南部林堡省多地均爆發暴力示威。

奧地利是歐洲第一個要求民眾全員打疫苗的國家。11月20日，該國超過4萬人在首都維也納彙聚，譴責“新冠獨裁”和“法西斯”。即將開始執行的新封城限足政策，將至少維持到12月13日。不少示威者長途跋涉來到維也納，希望能呼籲民眾“警惕政府剝奪人們的權利，試圖用防疫政策來分裂民眾，使其不團結”。維也納的這場示威遊行氣氛冷靜，除了幾隻煙霧彈和投擲物，並未爆發明顯的警民衝突。但法新社指出，維也納警察擔心類似鹿特丹暴亂的重演，擔心有極端民粹主義者，新納粹成員，流氓等混入，因此高度戒備。

法國海外省瓜德羅普也爆發嚴重暴力事件，由護士群體發起的反抗強制疫苗接種的遊行失控，演變成“毀壞，縱火，暴力”，本周五，該地已宣布宵禁，但當夜仍有人專門針對警員進行傷害，造成一名警員輕傷。11月21日早，法國政府發言人阿塔爾譴責瓜德羅普“令人無法接受，也無可接受”的情況。他解釋稱，法國本土已朝瓜德羅普派遣了增援的武警和普通警察，包括防暴部隊，預計今日上島，“當地的路障，縱火和毀壞行為出自一小撮人之手”，“這一小撮人如今已經極端化，他們試圖用暴力對人們進行恐嚇”，“藥房無法開門，救護車被路障堵住”。瓜德羅普的護士群體目前接種疫苗的比例已逼近90%，全體瓜德羅普人的接種率也逼近50%。瓜德羅普工人總聯合會則在周六呼籲抗議者們繼續開展運動。