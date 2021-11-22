意大利規定完成兩劑疫苗接種5個月後可接種第三針

意大利開始為民眾提供新冠疫苗加強劑，即完成兩劑疫苗接種5個月後再打第三針，目的是最大程度提高身體免疫力。意大利衛生部部長羅伯托·斯佩蘭薩（Roberto Speranza）22日推文表示：第三針對於更好地保護自己和我們周圍的人至關重要， 繼意大利藥品管理局下通知後，將有可能完成第一個周期後五個月施打第三針。

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意大利衛生部、文化部和體育部聯合提出進一步放寬大型公共場所人數限制的議案。議案提議，大型體育場和戶外場館可以從目前的只能坐滿50%增加到75%；小型體育館和室內場館，可以從目前的25%上升到50%。

意衛生部副部長西萊里表示，我們的疫苗接種工作開展得十分順利，現在是時候放寬一點管制措施了。但我們需要更加謹慎，需要更加循序漸進地採取行動。當然，我們依舊在監控全國的疫情狀況，尤其是對學校。

衛生部發布最新通報稱，繼免疫受損人群後，將相繼為80歲以上老年人、療養院入住者及工作人員、60歲以上或暴露風險高的醫務人員接種第三針疫苗。上述人群在第二針接種6個月後即可接種第三針，無論前兩針接種何疫苗，第三針將統一採用輝瑞或莫德納等mRNA型疫苗。其他年齡段人群是否接種第三針，將取決於科研成果及流行病學數據。

意大利藥品管理局日前最新批准了3種用於治療類風濕性關節炎等自身免疫性疾病的藥物，用來治療新冠病毒感染。

這3種藥物分別是阿那白滯素(Anakinra)、巴瑞替尼(Baricitinib)和沙利姆單抗(Sarilumab)。報道稱，這3種藥物都將被列入醫保。