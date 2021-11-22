白俄羅斯逼將歐盟：坐看德國何時接受2,000名移民

白俄羅斯官方貝爾塔通訊社(Belta)周一援引總統總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)的話報導，白俄羅斯正在等待歐盟就是否會接收來自白俄羅斯邊境的2,000名受困移民做出答覆。

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據路透社今天報道說，白俄羅斯總統盧卡申科稱等待歐盟對接收2,000名移民的答覆。盧卡申科說，白俄羅斯將要求德國接收這些移民，並說歐盟沒有就這個問題與白俄羅斯進行接觸。

關於波蘭揚言關閉鐵路口岸一事，盧卡申科警告波蘭應該考慮此事的後果，他說在這種情況下，鐵路交通可能被改道，穿過烏克蘭東部的衝突區。他並表示不希望與波蘭起衝突，因這可能導致戰爭

路透社說，歐盟指責白俄羅斯從中東地區空運進來數千人，並推動他們越境進入歐盟，以回應歐洲的制裁。

白俄羅斯否認煽動了這場危機。